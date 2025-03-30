В Украине перевели часы на летнее время – который сейчас час

Из-за перевода часов ночь в воскресенье стала на час короче

В течение уже нескольких лет Украина обсуждает отмену весеннего перевода часов, чтобы в стране установить единое зимнее время в течение всего года. Однако окончательно решение так и не было принято, поэтому ночью 30 марта украинцы снова переводят стрелки часов вперед.

Согласно действующим правилам, переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта в 3:00. Стрелки часов переводят на один час вперед.

Поскольку часы нужно переводить в 3:00, то сейчас уже 4:00 по летнему времени. Таким образом, спать в эту ночь мы будем на час меньше.

Почему мы снова переводим часы

Летом 2024 года Верховная Рада приняла закон №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом, в последний раз перевод часов должен был быть в октябре, с переходом на зимнее время. А уже в марте часы не должны были переводить назад.

Для того чтобы закон вступил в силу, его должен подписать глава государства Владимир Зеленский. Однако по сегодняшний день он этого так и не сделал.

Зачем вообще переводить часы

Переход на летнее время помогает рациональнее использовать световой день в течение года, снижать затраты на освещение, согласовывать рабочий график с естественным освещением и сокращать расходы на отопление в дневные часы.

При этом важно помнить: большинство современных гаджетов — смартфоны, компьютеры, смарт-часы — обновляют время автоматически, тогда как механические часы и устаревшие модели телефонов требуют ручной корректировки.

Ранее мы рассказали, как переход на летнее время влияет на людей в разных регионах Украины. Перевод часов на летнее время не так сильно ощущается на востоке страны, потому что утра все равно остаются светлыми.