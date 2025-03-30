Церковный праздник 30 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не впустить беды в дом

Придерживайтесь главных традиций и запретов этого дня

В воскресенье, 30 марта, православные и греко-католики отмечают память преподобного Иоанна Лествичника. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 12 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Иоанн жил в VI–VII веках. Он около 40 лет провел в уединении, в посте и молитве, а затем был призван быть игуменом монастыря на горе Синай. Его главное произведение — "Лествица" — описывает путь духовного восхождения к Богу как лестницу из 30 ступеней, каждая из которых символизирует определенную добродетель (смирение, молитву, послушание и т.д.).

Что можно делать 30 марта:

Если есть возможность, стоит побывать на службе или хотя бы помолиться дома. Преподобный Иоанн учил, что без молитвы нет духовного роста;

В этот день пожертвования, поддержка нуждающихся, прощение обид — все это соответствует духу дня и учению святого;

Считалось, что уборка в этот день помогает не только очистить жилище, но и "вымести" все плохое. Главное — без суеты и с миром в душе;

Что нельзя делать 30 марта:

Святой Иоанн учил бороться с душевными страстями, особенно с гневом и раздражением — считается, что злость в этот день отталкивает благодать;

Считалось, что копать, строить или выполнять другую физически тяжёлую работу в этот день — к бедам и убыли сил;

Любые начинания могли не принести плодов или пойти наперекосяк — день подходит скорее для размышлений, чем для нового старта;

Не следует заниматься стиркой — по приметам, если в день памяти Иоанна Лествичника стирать одежду, то это может привлечь беду в дом;

Ссор в этот день старались избегать — считалось, что они особенно опасны и могут "разрушить лестницу", ведущую к благополучию.

"Телеграф" писал ранее, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2025 года. Узнайте новые даты.