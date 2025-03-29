Когда начнется новое большое наступление России на Украину. Костенко раскрыл новые подробности

Наступление РФ зависит от многих факторов

Россия планирует масштабное наступление на Украину, однако его реализация возможна в конце лета. Ведь оккупантам нужно время, чтобы мобилизовать резервы и силы.

Об этом рассказал секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНИАН. По его словам, называть точные даты наступления не рационально — все зависит от темпа подготовки россиян.

"Масштабное наступление РФ будет не раньше середины — конца лета Но при условии, что они в таком же темпе будут набирать свои мощности", — говорит Костенко.

Он объясняет, что украинские военные фиксируют подготовку россиян к наступлению, темпы мобилизации резервов, создание новых группировок изменились. Однако вопрос локализации масштабного наступления остается открытым.

"Ни одна армия в мире не может наступать на всей линии фронта одновременно, это физически не реально. Армия РФ не сможет атаковать сразу многокилометровую линию столкновения", — сказал Костенко.

По мнению эксперта, Россия также хочет применить в наступлении и свои резервы из Курщины. Где по последним данным вместе с армией КНДР находится более 80 тысяч военных. Однако ВСУ прилагают все усилия, чтобы россияне не могли накапливать свои силы только в одном месте, давя сразу на нескольких направлениях.

Комментируя наступление ВСУ в Белгородской области, Костенко сказал: "Это позволяет нам оттягивать какие-то из подразделений России из Курщины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне готовят наступление сразу на двух направлениях.