Украина создаст свои космические войска

Украина имеет большие планы на следующие пять лет

В Министерстве обороны Украины появится специализированная структура, отвечающая за вопросы космоса. Управление космической политики должно не только за использование космоса военными, но и объединить государственные и частные компании, а также научную отрасль для взаимодействия с военными.

Об этом на форуме Space For Ukraine рассказала заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Ее слова передает издание "Суспільне".

"У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск", — сказала она.

"Украина движется к созданию космических сил. Абсолютное большинство наших стран-партнеров развивает этот вид войск. И, конечно, наш враг также движется в этой сфере, приобретает способности, приобретает технологии. Мы должны дать эту способность нашим военным", — добавила она

Черногоренко отметила, что МОУ станет основным заказчиком для космической индустрии, а потому хочет дать необходимые контакты инженерам и разработчикам специализированной продукции.

"Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик", — добавила она.

Украина планирует до 2030 года обзавестись своими спутниками для оборонных целей и собственную систему оповещений о воздушных тревогах и контроля за космическим пространством.

Как сообщалось ранее, в Минобороны и Генштабе создадут отдельную структуру, которая будет заниматься развитием военной авиации Украины.