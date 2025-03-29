Как не пропустить поезд из-за перевода часов: в "УЗ" сделали важное напоминание

Перевод часов иногда вызывает много путаницы

Украина 30 марта в очередной раз перейдет на летнее время. Перевод часов пройдет в 3:00, то есть в воскресенье украинцы уже проснутся с переведенными часами. Если же надо встать пораньше, чтобы успеть на поезд, то надо понимать, что расписание формируется уже с учетом перевода стрелок.

Об этом проинформировала пресс-служба Укрзализныци. Там напомнили, что современные гаджеты переводят стрелки часов автоматически, а вручную это делать надо лишь с механическими устройствами.

"А о поездах позаботились железнодорожники, их время отправки и прибытия в билетах указано уже с учетом перевода стрелок часов", — говорится в сообщении.

Как известно, переход на летнее время подразумевает перевод стрелок часов на один час вперед. То есть в 3 часа ночи стрелки на электронных устройствах переведутся и будут показывать 4:00.

Раньше "Телеграф" рассказывал о том, как быстро запомнить, в какую сторону переводятся стрелки часов. А если вы все равно не уверены, то мы также писали о том, как узнать точное время в Украине после перевода часов.