Не убийство? Появились новые подробности загадочной смерти 13-летнего украинца в Испании

Полиция продолжает расследование

Смерть 13-летнего украинца в Испании не носила насильственный характер. Молодой человек, считавшийся пропавшим без вести, спрыгнул со стены в парке, в результате чего, вероятно, и погиб.

Об этом сообщили источники Новости.LIVE. Полиция Испании продолжает расследование загадочной смерти.

"Местная полиция установила: признаков насильственных действий над ребенком не было. Известно, что молодой человек находился на психологическом лечении, а дело контролируют украинские консулы", — говорится в сообщении.

Что известно о смерти 13-летнего украинца в Испании

В конце марта Национальная полиция Испании сообщила, что пропавшего в городе Бадахос 13-летнего украинца обнаружили мертвым. Тело подростка было обнаружено в понедельник, 24 марта, около 19:00 в городском саду неподалеку от Алькасабы, в районе парка Легион.

Известно, что парень пропал 23 марта. В тот день он вышел из дома без документов, денег и ключей. Его родные заявили об исчезновении к утру 24 марта, а в тот же день его нашли мертвым в парке в центре города Бадахос.

Погибший украинский подросток приехал в Испанию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и с тех пор жил с матерью в Бадахосе. Отмечалось, что смерть подростка наступила в результате падения с высоты.

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