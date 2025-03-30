С пустым кошельком, но при юморе: лучшие мемы о дорогой жизни в Украине

Вы будете держаться за животы после увиденного

Зарплаты, комфорт и цены на продукты в Украине заставляют людей не отчаиваться. Украинцы в сети шутят об отсутствии денег, премии и качестве жизни.

"Телеграф" собрал мемы, которые создают украинцы, чтобы хоть как-то ободрить себя и других. Держитесь за животы, дальше мы поднимем вам настроение этой подборкой.

На первом изображении вместо денег в кошельке лежит кошка. Надпись на украинском языке "гримні миші з'їли" намекает на то, что нет денег. Это означает, что вместо ожидаемых денег в кошельке находится милый, но "виноватый" домашний любимец.

Второй мем по небольшим премиям на работе. Текст "Когда спросил у руководителя сколько премии получил в этом месяце" сопровождается изображением мужчины, показывающего жест "пять", но вместо него поставили цифру 0. То есть, это означает, что выплаты премии не будет.

Кстати, для студентов появилась вакансия — обещают высокую зарплату и гибкий график

Были и другие мемы, среди которых нарисованный человечек, изображающий ситуацию с болезненными ценами на продукты. На первом изображении персонаж говорит луку: "Этот лук не заставит меня плакать!", держа его в руке. На втором изображении написано: "В прошлом году ты покупал меня на 30% дешевле". На последнем изображении тот же персонаж плачет, что является ироническим намеком на подорожание овощей и разочарование покупателя высокими ценами. Мем остроумно высмеивает инфляцию и рост цен на пищевые продукты, используя игру слов "плакать" — как от резкого запаха лука, так и от его стоимости.

Еще один мем юмористически изображает внутренний диалог с самим собой о расходовании денег. Собака чихуахуа, смотрящая в зеркало, причем и собака сзади, и ее отражение имеют надпись "Я". "Ты снова потратил деньги, которые я откладывал?" намекает к сожалению из-за импульсивных покупок.

Еще одно ироническое изображение взорвало сеть. На нем очень популярен кадр из телешоу "Офис" (The Office), где главный герой Майкл Скотт (который сыграл Стивом Карреллом) закрывает лицо рукой. Картинка юмористически изображает разные жизненные этапы трудоустройства:

"Me having a job" (Когда я имею работу);

"Me without a job" (когда я без работы);

"Me finding a job" (Я ищу работу).

Это о том, что поиск работы, ее наличие или отсутствие все равно вызывают одинаковые эмоции у человека.

А вот и еще одно сообщение, которое юмористически комментирует сложности поиска отношений и работы. Автор иронизирует, что люди жалуются на трудности обрести любовь, но при этом еще не догадываются, как найти хорошую работу.

Ранее "Телеграф" показал злободневные мемы о жизни в Украине.