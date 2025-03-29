Даст Путину еще военных? Искусственный интеллект назвал возможные цели визита Ким Чен Ына в Россию

Встреча будет иметь плюсы для обеих сторон

Будущий визит лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына в Россию вызывает немало вопросов, ведь цель его прибытия к главе РФ Владимиру Путину официально не озвучивалась.

"Телеграф" попросил искусственный интеллект (ИИ) Grok спрогнозировать цель будущего визита главы КНДР в Россию. ИИ также назвал положительные стороны этой встречи для обоих государств.

Отметим, что Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска. Созданный по инициативе самого Маска в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

С какой целью Ким Чен Ын приедет в Россию

Усиление военного сотрудничества. Россия и КНДР долгое время поддерживают военный потенциал друг друга. Путин нуждается не только в человеческом ресурсе для ведения войны с Украиной, но и в боеприпасах, артиллерийских снарядах. В свою очередь КНДР имеет немалый арсенал оружия.

Экономическая поддержка КНДР. Северная Корея изолирована от мировой экономики рядом санкций, поэтому ищет экономическую поддержку у РФ. К примеру, получая нефть и газ или продовольствие.

Дипломатическая демонстрация. Помимо практических целей этот визит может преследовать символические и пропагандистские. Ведь встречу Путина с Ким Чен Ыном в обоих государствах расценят как знак единства против "западного империализма". Такие нарративы укрепляют власть лидеров России и КНДР.

Обмен технологиями. Россия может предоставить КНДР свои знания по ракетостроению или спутниковым системам, помогая совершенствовать потенциал республики.

Плюсы для России

Военная поддержка в войне с Украиной. РФ может получить требуемое оружие и боеприпасы от КНДР. Ведь запасы Кремля медленно истощаются, а санкции Запада не разрешают в нужном объеме быстро их обновлять. К тому же, не следует забывать о привлечении военных КНДР.

Обход санкций. Благодаря сотрудничеству с КНДР Россия может частично компенсировать экономический ущерб от санкции, она получает доступ к альтернативным источникам ресурсов и рынкам.

Политическое давление на Запад. Встреча Ким Чен Ына и Путина может быть использована для дипломатического шантажа или давления на страны НАТО.

Плюсы для Северной Кореи

Экономическая выгода. Наложенные Западом санкции бьют и по экономике КНДР, а российские нефть, газ или продовольствие в обмен на военную поддержку помогают поддерживать государство. Учитывая бедность и голод в стране, это критически важно для режима Ким Чен Ына.

Технологический прогресс Доступ к российским технологиям, особенно в сфере космоса или ядерного оружия, позволит КНДР модернизировать свои вооруженные силы, что укрепит ее позиции в качестве региональной угрозы.

Укрепление режима. Встреча двух лидеров РФ и КНДР позволит последнему поддерживать иллюзию лидера на международной арене, демонстрируя, что у него есть мощные союзники.

Контекст войны с Украиной

Война с Украиной оказывает непосредственное влияние на эту встречу, ведь длительное противостояние истощает военную машину Кремля и само государство. При этом КНДР демонстрирует РФ готовность подпитывать эту войну в обмен на нужные ей ресурсы. Это хорошо демонстрирует не только полученное оружие, но и северокорейские военные. Но следует учитывать, что визит Ким Чен Ин может формализовать эти договоренности, обеспечив стабильный поток ресурсов.

Подытоживая, ИИ говорит, что вероятнее всего визит лидера КНДР в Россию должен усилить их стратегический альянс в условиях их изоляции от Запада. Москва имеет шанс получить нужное оружие и, возможно, людей, а Северная Корея – ресурсы для выживания. Обе стороны ярко демонстрируют прочность своего союза, однако эта встреча может разгневать Запад. В таком случае КНДР и РФ ожидают ужесточения санкций.

Ранее "Телеграф" писал, закончится ли война Украины и России, если умрет Путин, по мнению ИИ.