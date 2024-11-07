Встреча Трампа с реальностью: чего теперь Китаю, Ирану и КНДР ждать от США

Судьба стабильности зависит от готовности новоизбранного президента США противостоять диктатурам

Потрясающая победа на президентских выборах в США Дональда Трампа фактически ознаменовала возвращение к дипломатии "соглашений" и прагматизму со стороны Вашингтона, отвергая ценностные ориентиры. Новоизбранный президент возобновит собственную политику большего экономического протекционизма, что ухудшит отношения со странами ЕС и Канадой, попытается "завершить войну в Украине за 24 часа" и начнет новую торговую войну с КНР.

Однако мир уже далеко не тот, что в 2020 году, когда Трамп еще был президентом. С первых дней его администрации лидеру США придется столкнуться с сопротивлением объединенного союза автократий, работающих на ликвидацию гегемонии Соединенных Штатов Америки, и попытки договориться вряд ли помогут. Какую политику по отношению к Китаю, Ирану и Северной Корее будет выстраивать Дональд Трамп? Сможет ли он сдержать автократии, не допустив новых военных конфликтов?

Большая китайская стена

В своей политической деятельности 45-й и уже 47-й президент США называл КНР главной угрозой для его страны. Во время первого срока Трампа продолжалась долгая торговая война между Вашингтоном и Пекином с повышением пошлин и ограничений на импорт товаров китайского производства. Экономический подъем Китая, с точки зрения республиканцев, грозит американскому бизнесу, поэтому протекционистские мероприятия будут введены, прежде всего, против продукции из Поднебесной. Дональд Трамп с высокой вероятностью возобновит торговую войну с Китаем, с введением 60% тарифов на китайский импорт и 20% — на импорт из других стран.

Китай выразил надежду на "мирное сосуществование с США" в день президентских выборов из-за понимания угрозы возвращения Трампа в Белый дом. Новая администрация ускорит отделение Пекина от цепочек поставки критических технологий, заставляя КНР интенсифицировать усилия по увеличению собственной технологической самодостаточности. Экономическое давление США обусловит дальнейшее торговое сближение Китая с Россией, а также усиление создания независимого от Америки экономического пространства в Юго-Восточной Азии.

Вопрос сдерживания КНР – единственная вещь, которая реально объединяет Республиканскую и Демократическую партии США, поэтому в любом случае Пекин ожидало лишь обострение борьбы с Вашингтоном. Опасным вопросом будет оставаться ситуация в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня, где Китай в следующие 4 года будет проверять Дональда Трампа на прочность, проводя провокации или даже агрессивные действия. Без сомнения, новому президенту США придется столкнуться с новым тайваньским кризисом, в случае блокады китайскими ВМС Тайваня или создания карантинной зоны вокруг острова. В Пекине активно готовятся к такому сценарию, модернизируя флот, ракетные и десанты роды войск. Учитывая изоляционизм Трампа и его нежелание вступать в новые войны, возникает серьезный вопрос относительно того, будут ли США готовы вооруженным способом защищать Тайвань.

Не в последнюю очередь на вероятность такого развития событий будет оказывать прямое влияние российско-украинская война. Если США прекратят оказывать военную помощь Украине и заставят Киев принять невыгодные условия перемирия с Россией, то КНР, понимая слабость гарантий безопасности Вашингтона, прибегнет к активным действиям против Тайваня.

Потенциальный раскол Европы из-за политики Трампа позволит Китаю усилить собственное политическое и экономическое влияние в ЕС, на Балканах и в Восточной Европе, над чем долгое время работает китайская дипломатия. Пекин регулярно призывает Европу к автономии, надеясь таким образом отделить регион от США. При президентстве Трампа такой процесс может принести положительные для Си Цзиньпина результаты.

Ирану приготовиться

Возвращение Трампа в Белый дом рассматривается в Тегеране как серьезная угроза прежде всего в увеличении экономического давления и угрозе дипломатической изоляции на Ближнем Востоке со стороны арабских стран. Президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно выступал за возобновление диалога с Западом по ядерной программе и ослабление санкций, однако с приходом Трампа тема переговоров с иранцами будет отложена до следующих президентских выборов в США. Не исключены попытки новой администрации даже договориться с Ираном в стиле "соглашения века", но Израиль и КНР будут этому успешно сопротивляться.

С высокой вероятностью, президент Трамп попытается урегулировать конфликт в секторе Газа и Ливане путем достижения режима прекращения огня между сторонами. Повестка дня новой администрации "мир без войн" сможет дать толчок для остановки войны на Ближнем Востоке. Однако у Дональда Трампа отсутствует понимание реальности геополитики, особенности ситуации в регионе, что может обречь попытки достижения мира на провал.

Иран ожидает усиления экономической изоляции и увеличения угрозы военного конфликта с Израилем, который вряд ли будет останавливать Трамп, в случае понимания бесперспективности достижения любого соглашения. Продолжение противостояния на Ближнем Востоке фактически уже не зависит от личности в кресле президента США.

Дорогой друг Ким

Северная Корея всегда занимала особое место во время первого срока Дональда Трампа, начиная от угроз "огнем и яростью" и заканчивая "любовными письмами" с Ким Чен Ыном. По возвращении к власти Трамп, несомненно, вернется к теме прямых переговоров с диктатором КНДР. Во время своей предвыборной кампании новоизбранный президент намекал, что снова постарается достичь соглашения о разоружении с Кимом. В Южной Корее многие опасаются, что это может остановить развитие северокорейских МБР, представляющих угрозу для Вашингтона, но в то же время оставит без внимания ракеты ближнего радиуса действия, способные нанести удар по Сеулу.

Присутствуют большие сомнения в успехе повторного саммита Трамп — Ким, то есть повторения провальной встречи в Ханое. Пока не видно готовности американцев ослаблять экономические санкции против КНДР, особенно после отправки северокорейских войск на войну против Украины. Встреча с Кимом позволит Трампу еще раз продемонстрировать красивое шоу, которое так любит новоизбранный президент, хотя и прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова не предвидится.

Сама возможность повторной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына выглядит угрожающей, потому что в очередной раз доказывает диктатурам эффективность языка силы и шантажа. После первого саммита Трамп — Ким в 2018 году американский президент повысил геополитический статус северокорейского диктатора, который сразу после этого начал слишком активно действовать на международной арене, следствием чего стало привлечение Пхеньяна к российско-украинской войне.

Впереди Дональда Трампа ждет встреча с реальностью, где уже существует совместный союз автократий, рассматривающих американского президента как "руководителя враждебного государства", гегемонию которого нужно всеми способами разрушить. Судьба стабильности и выживаемости Западного мира зависит от скорости восприятия новым президентом США геополитических реалий, а также готовности противостоять диктатурам на всех фронтах.