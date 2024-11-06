Конец войны за 24 часа, угрозы Путину и не только: что обещал Трамп Украине

Наибольший резонанс в обществе вызвал мирный план Трампа

Дональд Трамп, по предварительным данным ставший 47-м президентом США, в своих речах и заявлениях неоднократно упоминал войну в Украине и обещал быстро ее закончить. При этом он ни разу не уточнял, как именно планирует завершить ее и на какие конкретные шаги способен пойти, чтобы сделать это, как он неоднократно отмечал, за 24 часа.

"Телеграф" собрал наиболее резонансные и громкие заявления Трампа относительно Украины и войны против России. Некоторые из них тогдашний кандидат от республиканцев неоднократно повторял.

План окончания войны за 24 часа

Трамп не раз заявлял, что может завершить войну в Украине "за 24 часа", хотя конкретные детали этого плана остаются неизвестными. Он уверял, что смог бы добиться соглашения между Россией и Украиной благодаря своим дипломатическим навыкам, но не раскрывал никаких деталей, утверждая, что они "не подлежат огласке" для более широкой аудитории.

"Если мы победим, я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступить в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете. Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому… Мы заключим соглашение в течение 24 часов", — сказал Трамп во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября.

В то же время некоторые эксперты и специалисты предполагали, что его план может включать уступки со стороны Украины в отношении территорий в Крыму и Донбассе. Такого мнения придерживалась и кандидатка в президенты от демократов Камала Харрис.

"Причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, в том, что он просто сдастся", — заявила тогда Харрис.

Также, во время дебатов с Харрис, Трамп дважды уклонился от прямого ответа и не высказал ни единой четкой позиции относительно того, хочет ли он победы Украины.

Критика военной поддержки Украины

Трамп неоднократно выражал сомнения в объеме военной помощи, которую США оказывают Украине. Он отмечал, что не собирается тратить ни одного доллара на поддержку Киева, если это не будет частью более широкого соглашения по завершению войны.

В ходе дебатов с действующим президентом Джозефом Байденом, Дональд Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины "очень большие деньги" — более 200 миллиардов долларов США. Также он возмутился, что Европа якобы оказывает Украине гораздо меньше поддержки, чем Соединенные Штаты, поэтому необходимо заставить НАТО больше финансировать поддержку Украины. Кроме того, он обвинил Байдена в слабости, а Зеленского назвал "лучшим продавцом своей идеи".

"Байден поощрил Россию действиями в Афганистане. И ХАМАС никогда бы не напал на Израиль. В мое президентство Иран был банкротом, поэтому не было террора. Я бы поговорил с Путиным и закончил бы войну. Я даже закончу войну перед тем, как вступлю в должность президента. Но условия Путина для меня неприемлемы… Европа дает гораздо меньше денег, чем мы. Между нами океан, между ними – нет", – заявил он.

Отношение к России и Владимиру Путину

Дональд Трамп неоднократно хвалил президента России Владимира Путина. Так, в интервью с Илоном Маском в августе 2024 года, Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России. Республиканец также похвалил его и других авторитарных лидеров — президента Китая Си Цзиньпина и Северной Кореи Ким Чен Ина, — назвав их "лучшими в своем деле".

В то же время, уже в октябре 2024 года, Трамп пообещал снять "купола" с головы Путина, если тот не откажется от Украины. Он заверил, что при своем президентстве был готов атаковать Москву, если бы Путин напал на Украину.

"Я ударю по тебе так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы", — заявил миллиардер в интервью The Wall Street Journal.

Трамп также упомянул, что Путин тогда ответил ему "no way" (ни за что). При этом Трамп не уточнил, когда именно состоялся разговор.

"Российский президент знает, что я сумасшедший", — оригинально подчеркнул лидер республиканцев.

Отношение к НАТО и членству Украины в Альянсе

Дональд Трамп неоднократно демонстрировал скептицизм по поводу роли НАТО и членства Украины в Альянсе. Так, советники Трампа прогнозировали "радикальную переориентацию" НАТО, в которой Вашингтон якобы отойдет на задний план и предложит соглашение России по Украине.

В частности, речь шла о том, что республиканец захочет разделить членов НАТО на тех, кто платит 2% ВВП на оборонные расходы и на других, на которых он не будет распространять действие 5-й статьи о коллективной обороне. В остальном роль США в Европе сведется лишь к вмешательству в случаях кризисов.

Вероятно, Трамп также намерен дать Путину гарантии нераспространения НАТО на восток и во время личных переговоров с российским диктатором определит, какую часть Украины он "пожертвует" России. Однако поставки большого количества вооружения Украине не прекратятся.

"Трамп отклонил цель Киева выбить россиян из Украины. Для него это вроде: если Украина победит, какая от этого польза?", — рассказывал республиканец Дон Бэйкон.

Кроме того, кандидат от республиканской партии, а ныне победитель выборов президента США также не выражал однозначной поддержки интеграции Украины в НАТО.

Так, еще в 2022 году в одном из своих интервью, Дональд Трамп заявил, что в Москве якобы хотели подписать с украинскими властями заявление о мире.

"Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-нибудь сделать с НАТО: "Хорошо, мы не будем присоединяться к НАТО", и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить договор", — предположил тогда Трамп.

Элбридж Колби, бывший чиновник Пентагона и человек, которому пророчили должность советника Трампа по национальной безопасности в случае его победы на выборах, также заявлял о том, что не видит Украину в НАТО.

"Я не считаю, что Украина должна быть в НАТО. Это не потому, что я не поддерживаю Украину. А потому, что, по моему мнению, мы не нуждаемся в этом для защиты наших интересов. Мы уже слишком рассеяны. Поэтому зачем нам брать на себя новые обязательства?" — говорил Колби.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп победил на выборах в США. По предварительным данным издания Fox News, Трамп набирает 277 голосов избирателей, обеспечивая победу на выборах.