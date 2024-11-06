Трамп прекратит помощь Украине? Дипломат развеял иллюзии

Перспективы не такие ужасные, как многие думают

Республиканец Дональд Трамп набрал уверенное большинство голосов на выборах президента США. Несмотря на распространенное мнение, что он прекратит помощь Украине, этого не произойдет.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал украинский политик, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Безсмертный: Встречи Трампа с Путиным бояться не стоит, а решение об ударах вглубь России уже принято — дипломат Безсмертный

Он пояснил, что за 5 лет деятельности действующего президента США Джо Байдена уже построена система, где Украина получает помощь. Запущены экономические механизмы, работает бизнес. По этому каналу идут десятки миллиардов долларов, поэтому отказаться от такой системы не сможет ни бизнес, ни экономика, считает Безсмертный.

"Более того, оно будет и дальше нарастать. Потому что конъюнктура мира это зовет. И внутри Соединенных Штатов Америки рост оборонного промышленного комплекса, и помощь Украине, и взаимодействие с Европой. Ведь это же на выборах легко выйти на трибуну и рассказывать, что мы здесь победим весь мир. А придешь к власти, и станет ясно, что говорил так, потому что хотел победить", — резюмировал дипломат.

Как сообщал "Телеграф", после того, как стало ясно, что следующим президентом США будет Трамп, он выступил с речью. "Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну", — заявил политик.