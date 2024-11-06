Политолог Алексей Якубин эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал, какой должна быть стратегия Киева на фоне выборов в США

На фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах Украине нужно пересмотреть стратегию сотрудничества с Соединенными Штатами.

Прежде Киеву нужно сменить представителей дипломатического корпуса, возможно, включая посла Украины в США. Очевидно, что текущая модель не сработала, поэтому нужно налаживать дополнительные контакты с демократами.

Очень важно будет работать не только с американскими элитами, но и пробовать работать с американскими гражданами, потому что все же американская элита зависит от общественного мнения.

Кроме того, Киеву следует разработать план работы в направлении церковной дипломатии, учитывая связи республиканцев с разными церквями. Также необходимо активизировать украинскую диаспору.

Следует избегать демонизации Трампа, как это, к сожалению, делали некоторые украинские медийщики. Теперь, когда Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс занимают должности президента и вице-президента, это особенно важно учитывать. В общем, важно сохранять благоразумие и работать как с демократами, так и с республиканцами, налаживая контакты на всех уровнях.

Учитывая, что следующие выборы в Конгресс пройдут через 2 года, уже сейчас нужно планировать дальнейшие действия, поскольку ситуация в Конгрессе тоже изменится.