США выбирают между Харрис и Трампом: главное, что стоит знать о выборах-2024 (обновляется)

Есть уже первые результаты голосования

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. За кресло главы государства соревнуются два кандидата: действующая вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и экспрезидент Дональд Трамп от Республиканской партии.

Предыдущие опросы показывают преимущество Харрис в 4% — 51% против 47% у Трампа. Особое внимание приковано к семи "штатам-качелям" (swing states), где результат может склониться в любую сторону. "Телеграф" следит за событиями в режиме онлайн.

09:30. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир уже объявили первые результаты выборов. Трамп и Харрис получили по 3 голоса. Согласно информации американских СМИ, первыми в полночь традиционно голосуют избиратели этого села с населением 12 человек. Эта традиция ведется еще с 1960 года, когда изобретатель Нил Тиллотсон всегда бросал свой бюллетень в урну ровно в это время. За ним голосовали другие жители села.

Голосование началось давно

Система выборов в США кардинально отличается от украинской. Процесс голосования начался задолго до официального дня выборов. Более 75 миллионов американцев уже отдали свои голоса досрочно по почте или лично. Избирательные участки в разных штатах закрываются в разное время – с 01:00 до 08:00 по киевскому времени 6 ноября.

Что говорят кандидаты об Украине

Позиции кандидатов по Украине существенно отличаются. Харрис выступает за решительную поддержку украинского государства и против территориальных уступок. Трамп подчеркивает необходимость пересмотра объемов помощи и настаивает на большем вкладе европейских стран.

Подсчет голосов начнется сразу же после закрытия участков. Сначала считают бюллетени, поданные в день выборов, затем досрочные голоса, далее обжалованные и зарубежные.

До 11 декабря каждый штат должен назначить избирателей, которые 17 декабря соберутся в столицах своих штатов для голосования. Финальный подсчет состоится 6 января на совместном заседании Палаты представителей и Сената.

Официально о результатах выборов будет объявлено 5 января 2025 года в Конгрессе. Инаугурация президента запланирована на 20 января 2025 года — это будет 60-я церемония такого рода в истории США.

Ранее "Телеграф" также писал о тонкостях выборов в США, которые нужно знать. В частности, как определят победителя и когда объявят результаты.