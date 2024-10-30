Американская армия готовится к противостоянию с Китаем, помогает опыт Украины — NYT

Армия США вынуждена адаптироваться к возможности войны с технологически развитым противником

Армия США готовится к войне с Китаем. Американские вооруженные силы активно модернизируют свою тактику с учетом потенциального конфликта с Китаем и опыта войны в Украине.

Об этом сообщает The New York Times. Большая и громоздкая армия США пытается трансформировать себя, чтобы в случае необходимости быстро развернуться в Азии.

"Пентагон называет это войной великих держав, и она будет значительно опаснее любых предыдущих. Это приведет к прямому конфликту между двумя сильнейшими армиями мира — ядерными сверхдержавами. Война, что, возможно, привлечет других ядерных противников, в частности Северную Корею и Россию", — пишет издание.

Как отмечает NYT, после периода антитеррористических операций в Афганистане и на Ближнем Востоке армия США вынуждена адаптироваться к возможности полномасштабного конфликта с технологически развитым противником. В отличие от предыдущих кампаний, на этот раз военным придется противостоять противнику с передовыми разведывательными возможностями.

Масштабные учения проходят сразу на нескольких локациях: от Аляски до Гавайских островов. Военные отрабатывают десантирование, маскировку и логистические операции вместе с союзниками из Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание уделяется скрытому перемещению войск и техники.

Так, на Аляске около тысячи солдат отрабатывали десантирование. При этом, как пишет издание, не у всех самолетов открылась дверь, а у одного 19-летнего солдата вообще не открылся парашют.

У Перл-Харбора экипажи транспортных кораблей армии отрабатывали разные способы выгрузки военной техники и войск. А на Гавайях солдаты работали над маскировкой многоцелевого командно-диспетчерского пункта. Учения, которые завершились в середине октября, были разработаны так, чтобы воспроизвести условия, которые могут ожидать войска в войне с Китаем.

Эксперты отмечают, что потенциальный конфликт между ядерными державами, который, скорее всего, начнется с вторжения Китая на Тайвань, может стать беспрецедентным по масштабам и потерям, охватив все сферы противостояния – от наземных операций и даже до космического пространства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что элитное подразделение спецотряда ВМС США "Команда 6" готовится к войне между Китаем и Тайванем. Этот отряд, известный ликвидацией Усамы бен Ладена в 2011 году, уже более года проводит секретные тренировки для миссий по поддержке Тайваня.