Сделает ли Байден прорывные шаги по поддержке Украины до прихода Трампа? В Раде озвучили прогнозы

Переходным периодом в США может воспользоваться Россия

Западные СМИ выдвигали предположение, что в случае победы Дональда Трампа администрация Джо Байдена в последние месяцы своего срока сделает шаги для дополнительной помощи Украине. Так ждать ли от демократов фундаментальных шагов для поддержки Киева в следующие два месяца?

На этот вопрос корреспондентки "Телеграфа" во время телемоста "Выборы в США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Нижнего ответили народные депутаты Украины.

Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская Солидарность"), глава Комитета по интеграции Украины в ЕС

"По моему мнению, нам не стоит ожидать каких-либо радикальных шагов от президента Байдена в течение переходного периода.

Кстати, я считаю, что в этом была ошибка команды президента Зеленского, когда он поехал с Планом победы, с расчетом, что вне зависимости от того, как завершатся выборы, будет вот этот период времени между днем выборов и днем инаугурации [следующего президента]. И в тот момент, по мнению команды Зеленского, у Байдена будут развязаны руки, независимо от того, кто будет президентом.

На следующий день, как только будут полностью подведены итоги, начнут работать две команды. Переходная команда от Трампа будет работать с частью администрации Байдена. Это означает, что руки действующего президента для радикальных изменений абсолютно связаны.

Критически важно, что американская администрация приняла решение о тех 8 миллиардах [для поддержки Украины] до 30 сентября — нужно было "зацементировать", что они их используют. Для нас принципиально, чтобы в течение президентства Байдена все средства, предназначенные для Украины, все же максимально превратились в помощь.

Потому что в любом случае дискуссия о дальнейшей помощи Украине будет оттянута. Она будет точно оттянута вплоть до времени после инаугурации. Мы вряд ли увидим какие-то прорывные голосования и Сената, и Конгресса по помощи Украины до того, как Трамп вступит официально в должность 20 января".

Парламентарий добавила, что переходным периодом в США может воспользоваться Россия.

"Это время, когда в известной степени есть ограниченный периметр действий действующего президента Соединенных Штатов. В то же время и новый президент, и его команда не могут еще принимать свои решения. Это значит, что это может быть страшным для нас окном возможностей для Российской Федерации. И именно поэтому наше объединение, наше целостное видение, наша внутренняя сплоченность сейчас являются ключевыми".

Егор Чернев, ("Слуга народа"), заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

"Я бы видел "окно возможностей", если бы победила Харрис — такие были разговоры с демократами. Чтобы не передавать ей проблемы на ее срок. И, возможно, тогда Байден решал бы проблемы предоставления большего количества вооружения, или приглашения в НАТО, или еще что-то… И Харрис уже работала бы с чистого листа, скажем так.

Что касается ситуации сейчас, скорее всего, не будет каких-либо прорывных решений. Что касается финансирования, то решение принимает все же Конгресс. Конгресс, вероятно, будет республиканским, поэтому не стоит ожидать каких-либо решений. Что касается политических решений или заявлений в рамках деятельности администрации — даже если они будут, то могут даже навредить, потому что принятое Байденом может быть отменено или свернуто Трампом".

Вадим Ивченко (Всеукраинское объединение "Батькивщина"), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

"Устойчивость американских властей не позволит делать какие-то шаги, которые не будут согласованы с избранным президентом, но еще не прошедшим инаугурации. И я в это не верил никогда, даже когда говорили, что возможны какие-то шаги. Например, если хотя бы Сенат был за демократами, тогда какие-то шаги и были бы возможны, но будут новые сенаторы, новые представители, инаугурация президента. Я думаю, что только в конце ноября избиратели официально объявят президентом Трампа и будут готовиться к инаугурации в январе.

Это означает, что к 20 января будет много неформальных переговоров. Я знаю, что в конце ноября сюда едут некоторые неформальные люди. Они едут к послу США в Украине Бриджит Бринк.

Потому процесс начинается. Думаю, в январе мы уже будем знать, что Трамп будет делать следующие пять лет.

Но когда пойдет общение, мы будем четко понимать, что они будут делать. И здесь нужно, чтобы до 20 января была сформирована украинская позиция, и максимально вовлечены те люди, которые могут контактировать с офисом Трампа, с его советниками или с влиятельными людьми, которые могут заходить в кабинет Трампа. Это важно.

Если мы это сделаем, то хотя бы сможем доносить месседжи.

Это не секрет, что отношения с демократами у Офиса [президента] были гораздо лучше, чем они есть и даже теперь будут с республиканцами.

Мы должны думать, что нам делать дальше. Какие есть возможности у каждого. И здесь важно объединение внутри Украины… Если у нас здесь не будет объединения, то Украина не выиграет. При объединении у нас есть шансы и возможности.