Не только Зеленский и Путин? Кто и почему будет решать судьбу войны в Украине

Семь-десять стран-региональных лидеров примут участие в переговорах

Окончание войны на Украине не будет прямым договором Киева с Москвой. А в выстраивании конфигурации будущего мира или замораживании войны будет задействовано большое количество влиятельных стран, являющихся региональными лидерами в своих частях мира и весомых для мировой политики, геополитики и экономики.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Вадим Денисенко. Он также объяснил важность выстраивания взаимоотношений с государствами, находящимися в тысячах километрах от Украины.

Если Украина привлекает Саудовскую Аравию и Катар для обмена пленными — это плюс для Киева, потому что мы так или иначе втягиваем их в орбиту нашего понимания процессов, как мы хотели бы завершить эту войну, говорит политический эксперт.

— Неделю назад президент Зеленский сказал, что одним из мест для переговоров с Россией может быть Индия. Я еще раз подчеркиваю – "одним из", потому что у нас сразу начали говорить, что Зеленский назвал Индию единственным местом, где могут быть переговоры. Хотя действительно, эта переговорная площадка может находиться в Нью-Дели. И это действительно огромный плюс.

Мы должны понять, что не будет решения Украины и России, за которыми будут стоять президент США и Си Цзиньпин. Все же будут задействованы семь-восемь-десять влиятельных стран (они будут стоять как с одной, так и с другой стороны) и каждая из которых будет решать свои внутри- и внешнеполитические задачи, — говорит политолог.

По его словам, не следует питать иллюзии, что когда президент Турции Реджеп Эрдоган говорит, что хочет быть посредником, то делает это только из альтруизма и желания остановить кровопролитие на украинской территории.

— Он хочет решить ряд своих экономических, политических, внутриполитических и геополитических задач.

То же самое касается саудитов, Индии, Китая и других стран. Поэтому на это нужно смотреть очень прагматично, и с прагматической точки зрения поддерживать отношения с теми странами, которые готовы будут играть с нами в этой сложной комбинации, — подытожил Вадим Денисенко.

Напомним, политический эксперт объяснил "Телеграфу", почему Путин "сливает" условия мира с Украиной.