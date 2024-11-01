Ким Чен Ын в выигрыше: раскрыты важные детали участия войск КНДР в войне против Украины

Северокорейские бойцы на фронте нужны не Путину

Информация об участии северокорейских солдат в войне в Украине изрядно взбудоражила Запад и украинское общество. Однако сейчас армии КНДР непосредственно на фронте нет.

Об этом "Телеграфу" рассказал информированный источник в Правительстве. Отмечается, что северокорейские бойцы находятся на территории России.

"На фронте войск КНДР еще нет. Есть три тысячи бойцов в западной части РФ. Скорее всего, Курская область", — говорит собеседник.

По словам источника, в РФ уже около года находятся северокорейские инженеры. Там они управляют пусковыми ракетными установками KN-23. Эти ракеты не так часто атакуют Украину, но они известны своим плохим качеством. Однако из РФ их запускают и истощают украинскую противовоздушную оборону (ПВО).

"Корейцы на войне больше нужны не Путину, а Ким Чен Ыну. В частности, для опыта и повышения своей роли в международных отношениях. После окончания войны переговоры будут не только с Украиной", — добавляет собеседник.

Напомним, что Северная Корея (КНДР — ред.) заинтересована в отправке своих войск на войну в Украину не по дружеским мотивам перед РФ. Ведь несмотря на тесное сотрудничество стран, КНДР все же преследует собственные цели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие страны могут отправить войска воевать на стороне России, кроме Северной Кореи. Есть еще минимум три страны, которые могут использовать потребность россиян в дополнительных войсках и отправить своих бойцов на войну в Украину.