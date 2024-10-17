Зло объединяется, я смотрю на это мистически: главный раввин Украины о России и Иране

Главный раввин провел аналогию между Украиной и Израилем.

Мировая геополитическая ситуация становится все более напряженной. В последнее время активизировалась так называемая "ось зла", в которую входят Иран, Россия и КНДР. Эти страны объединяют свои усилия и выступают не только против Украины, но и Израиля.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман поделился своим видением сложившейся ситуации. Об этом он рассказал во второй части интервью "Телеграфу": Посольство Ирана в Киеве до сих пор работает, как это может быть? — главный раввин Украины о ось зла, потере сына и небоскребы в Умани, ч. II .

На вопрос, почему "ось зла", то есть дружба между Ираном, РФ и КНДР, активизировалась именно сейчас, он ответил: "Написано у наших пророков, что в конце дней перед приходом мессии все зло объединится. Мы видим, что зло тянет ко злу, убийц тянет к убийцам", — отметил раввин Асман.

Главный раввин Украины говорит, что современный Иран – это то же, что нацистская Германия времен Второй мировой войны. Он напоминает о заявлениях иранского руководства по поводу намерений уничтожить еврейский народ, сравнивая их с идеологией Гитлера. Он говорит, что во время Второй мировой нацистам это удалось на ⅓, и то же продолжается и сейчас, но со стороны Ирана.

Почему нельзя разделять Израиль и Палестину

Раввин Асман отмечает, что Израиль сейчас является гарантом существования евреев в мире. Он говорит, что ни в коем случае нельзя разделять Израиль и Палестину, иначе страну будут обстреливать гораздо сильнее, чем раньше. "Ни в коем случае! Об этом не только Украина говорит, но и, к сожалению, многие страны Европы, США. Но это значит конец Израиля!

Израиль отдал Газу сам. И что? Сразу ХАМАС пришел к власти и сейчас улетели ракеты на Израиль. Если отдать им западный берег (Иудею, Самарию – еврейские земли), то оттуда будет обстреливаться Тель-Авив и все остальные города Израиля. Сейчас в Иудее, Самарии полно террористов. Дай им еще танки, и мы сдадим государство. Там некуда отходить. Если в Украине еще есть куда отходить, там нет".

В то же время он выражает обеспокоенность попытками ограничить право Израиля на самозащиту, проводя аналогию с ситуацией в Украине. Моше Реувен Асман рассказал о своем визите в Израиль и общение с руководством государства. Он отметил, что Иран и Россия дружат. "То, что Иран помогает России – это идет против Украины, а то, что Россия помогает Ирану – это идет против Израиля", – пояснил раввин.

Главный раввин Украины говорит, что круг угроз сейчас широк как никогда. Это также Сирия и КНДР, а также террористические организации ХАМАС, Хезболла и ИГИЛ. Он характеризует их как "ось зла", объединенную общей целью – уничтожением и разрушением. По мнению Асмана, эта угроза касается не только еврейского народа, но и всей западной христианской цивилизации и умеренных мусульманских стран.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне ненавидят украинцев как нацисты евреев. Главный раввин Украины о Путине, мобилизации и табу на русский язык.