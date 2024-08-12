Амнистия, или конец? США сделали Мадуро предложение, от которого не отказываются

Путинскому союзнику предложили амнистию еще в прошлом году, но он резко отказался от нее

США предложили венесуэльскому диктатору и союзнику России Николасу Мадуро полную амнистию в обмен на его добровольное устранение от власти. Мадуро и его окружение имеют очень серьезные обвинения в ряде преступлений, выдвинутые Министерством юстиции США.

Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что Белый дом "положил карты на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до завершения президентского срока Джозефа Байдена.

Переговоры по этому поводу ведут член Совета национальной безопасности Белого дома Даниэль Эриксон и доверенное лицо диктатора Хорхе Родригес. В частности, Вашингтон готов согласиться на то, что не будет заставлять западные нефтяные компании выходить с венесуэльского рынка, как это было ранее. Отмечается также, что это далеко не первая подобная инициатива по устранению Мадуро.

Путинскому союзнику была предложена амнистия еще в прошлом году, но он резко отказался от нее. Источник из окружения диктатора сказал, что Мадуро до сих пор не изменил свою позицию. К тому же, предложения Белого дома могут оказаться напрасными, если выборы в США выиграет Дональд Трамп, который очень жестко относится к Венесуэле.

Впрочем, отмечает издание, Мадуро все равно не доверяет какой-либо администрации США – что Трампу, что Байдену. И это, несмотря на то, что в 2024 году Белый дом отменил большинство санкций против Венесуэлы, надеясь побуждать ее к демократическим выборам. С выборами не получилось, а вот нужный "глоток воздуха" венесуэльская экономика получила – она находится в очень тяжелом положении из-за санкций.

С другой стороны, в США могут появиться веские союзники в этом вопросе – это Бразилия, Мексика и Колумбия. Чиновники США хотят, чтобы эти три страны, не признавшие победу Мадуро, заняли еще более жесткую позицию по поводу необходимости доказательств настоящей победы венесуэльского диктатора на выборах.

Напомним, диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "переизбрали" на третий срок по результатам состоявшихся в стране 28 июля выборов. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок. На выборах Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, в то время как его оппонент, экс-дипломат Эдмунд Гонсалес – 44%.

После этого десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы протестовать против очередной "победы" диктатора на выборах. Люди обвиняют пошедшего на третий срок Мадуро в попытке украсть выборы; результаты "волеизъявления" также не признало большое количество латиноамериканских стран.