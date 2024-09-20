Мадуро в пролете: Европарламент признал законным президентом Венесуэлы другого

ЕП признает легитимным и демократически избранным президентом Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и осуждает выдачу режимом Мадуро ордера на арест оппозиционера

Европейский парламент признал законно избранным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Это означает, что правительство путинского друга, самопровозглашенного "президента" страны Николаса Мадуро нелегитимно для цивилизованных стран Европы.

Об этом говорится на сайте Европарламента. Соответствующую резолюцию ЕП принял 19 сентября 309 голосами "за", 201 евродепутат высказался "против".

"Европейский парламент… решительно осуждает и полностью отвергает фальсификацию выборов, организованную контролируемым режимом Национальным избирательным советом, который отказался обнародовать официальные результаты", – говорится в документе.

Также отмечается, что ЕП признает легитимным и демократически избранным президентом Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и осуждает выдачу режимом Мадуро ордера на арест оппозиционера. Европарламент выдвинул властям Европейского Союза требование сделать все возможное, чтобы Гонсалес мог вступить в должность президента Венесуэлы 10 января 2025 года.

"Евродепутаты отмечают, что в отчетах международных миссий по наблюдению за выборами четко указано, что выборы президента Венесуэлы 28 июля 2024 года не соответствовали международным стандартам честности выборов. Они также решительно осуждают убийства, преследования, нарушения и аресты, совершенные против демократической оппозиции, и гражданского общества, призывая прекратить систематические нарушения прав человека", – говорится в резолюции.

Напомним, диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "переизбрали" на третий срок по результатам состоявшихся в стране 28 июля выборов. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок. На выборах Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, в то время как его оппонент, экс-дипломат Эдмундо Гонсалес – 44%.

После этого десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы протестовать против очередной "победы" диктатора на выборах. Люди обвиняют пошедшего на третий срок Мадуро в попытке украсть выборы; результаты "волеизъявления" также не признало большое количество латиноамериканских стран.