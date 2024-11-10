"Мадуро открыл портал в ад": новая кличка Путина взволновала россиян

Бывшие российские спортсмены и тренеры в восторге после заявления венесуэльского диктатора

На днях самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил главу Кремля Владимира Путина с известным португальским футболистом Криштиану Роналду. Якобы у президента РФ есть "бомбардирское чутье", как у КриРо.

Это заявление тут же подхватили главные подхалимы Путина. К примеру, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в комментарии для Р-Спорт заявил, что Путин в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе.

"Путин ведет такую же жесткую игру в хоккее, как Роналду в футболе. Его результативность и жесткость распространяются и на его должность президента.

Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, – это факт", – сказал Фетисов.

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Путин похож только сам на себя.

"Безусловно, Владимир Владимирович похож только сам на себя.

Здесь можно проводить аналогии: Криштиану, безусловно, великий спортсмен, но мне кажется, Месси даже лучше.

В целом, людей, которые ставят перед собой цели и добиваются их, в спорте очень много", — цитирует Вяльбе sport24.ru.

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев назвал Путина "лучшим политиком в мире".

"Путин лучше, чем Роналду. Владимир Владимирович – самый лучший политик в мире. Здесь даже двух мнений не может быть", – цитирует Газзаева Р-Спорт.

В сети высмеяли слова именитых в прошлом спортсменов и тренеров. Один из пользователей пошутил, что "Мадуро открыл портал в ад", сравнив Путина с Роналду.

Отметим, это не впервые, когда Путина сравнивают с выдающимся спортивным деятелем. Недавно новоиспеченный министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал президента России "Кубертеном XXI века". Все из-за проведения в РФ "Игр Будущего", которые Путин открывал лично.