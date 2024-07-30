Путин рискует потерять богатого нефтью союзника вблизи США

Мадуро в третий раз победил в выборах. Объясняем, чем это может окончиться

Венесуэльский диктатор, друг Путина и ценитель зерна из оккупированных территорий Николас Мадуро столкнулся с трудностями. В Венесуэле вспыхнули мощные антиправительственные протесты.

Так, в Каракасе полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. В городе Коро на северо-западе Венесуэлы свергли памятник Уго Чавесу. Это только начало, ведь оппозиция объявила марш в президентский дворец во вторник.

Протесты в Венесуэле после "победы" Мадуро

"Телеграф" объясняет, что нужно знать о беспорядках и разбирается, чем они могут закончиться и как повлияют на РФ и Украину.

Нечестные выборы стали причиной протеста

На днях в стране прошли президентские выборы и Николас Мадуро (находится у власти 11 лет) в очередной раз заявил о своей победе. На этот раз с результатом 51% голосов.

Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес

Оппозиция обвинила Мадуро в мошенничестве. Мол, имеет доступ к части результатов подсчета и подтверждает убедительную победу на выборах Эдмунда Гонсалеса с результатом 73,2%.

Гонсалес – кандидат объединенной оппозиции в попытке свергнуть Мадуро. Главным лидером оппозиции является Мария Корина Мачадо, но ей запретил баллотироваться суд. Остальных оппозиционеров посадили.

Режим второго Путина на грани краха

Венесуэла принадлежит к группе государств, откровенно поддерживающих Россию в агрессии против Украины. А венесуэльский диктатор Николас Мадуро является близким соратником и другом президента России Владимира Путина и российского режима в целом. Они оба пытаются овладеть западным миром.

Об этом в комментарии "Телеграфу" отметил Иван Фечко, эксперт Программы исследования Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики "Украинская призма".

"Мадуро долгое время находился в частичной изоляции. Сотрудничество с Россией активизировались именно в 2022 году, с момента полномасштабного вторжения", — рассказывает эксперт.

Фечко отмечает, что в последние месяцы накануне выборов, когда уже ситуация с Мадуро шаталась, Москва пыталась активно в этот момент вмешиваться и больше помогать ему.

"В том числе был меморандум недавно подписан, детали которого даже не разглашались. Можно только упоминаться. И тот факт, что Россия впервые продала зерно с оккупированных украинских территорий в Венесуэлу, также, в начале июля, подавала свои военные корабли (будто бы для обучения). Это также показывает то, насколько близки отношения между Мадуро и Путиным", — констатирует эксперт.

Конечно, для Путина это было бы очень неприятным геополитическим моментом, если Мадуро сейчас проиграет и в Венесуэле сменится власть. Ведь Мадуро поддерживает Путина и открыто осуждает Украину.

Поддерживает Украину. Что будет, если к власти придет оппозиция

В противоположность Николасу Мадуро, лидеры оппозиции из демократического лагеря, конечно, имеют другое мнение. Это касается и лидера Марии Корины Мачадо.

"Мария Корина Мачадо, которая, по сути, является главным лидером оппозиции, с самого начала открыто поддерживала Украину, выступала даже на конференции поддержки Украины", — отмечает Фечко.

Поэтому в случае смены власти в Венесуэле и в случае транзита власти, для Украины ситуация складывается лучше, отмечает эксперт. У нас ведь будет минус один открытый союзник Путина и плюс один демократический партнер, с которым можно возобновлять отношения.

Плохой знак для добычи нефти в стране

В ситуации в Венесуэле также может быть скрыта негативная сторона – цены на нефть. Если из-за нестабильности или новых санкций за фальсификации цены вырастут, то Путин может обогатиться.

Экономика Венесуэлы держится на экспорте нефти, однако в последние годы отрасль стремительно приходит в упадок. Национализация активов распугала инвесторов, а подлог прошлых выборов завершился ограничениями. Против страны сейчас действуют санкции США. И они одни из самых жестких в мире.

В октябре 2023 г. США для снижения цен в мире сняли часть ограничений, позволив Венесуэле торговать в обмен на обещание демократических выборов. Добыча нефти начала возрождаться.

"Когда Мадуро сфальсифицировал предыдущие выборы, против него ввели санкции со стороны США и европейских стран. Но их начали снимать. США нуждались в этой нефти, был подписан этот Барбадосский договор между Мадуро и представителями оппозиции, что Мадуро проводит демократические выборы, а США постепенно снимают санкции. Действительно, часть санкций была снята, но, как видим, Мадуро свои обещания и близко не выполнил", – объясняет Фечко.

Мадуро сначала не допустил многих лидеров оппозиции к выборам, 100 человек были заключены в тюрьму. Это вопреки договоренностям.

"Вопрос в том, будут ли США готовы сейчас вводить более серьезные санкции? Потому что в самой Америке также выборы в ноябре. Если сейчас вести санкции, это может означать повышение цен на нефть, на бензин, что может быть отрицательным моментом предвыборной кампании действующей администрации", — говорит Фечко.

Из-за выборов в США появляется уверенность со стороны Мадуро, что, возможно, ему удастся выиграть, сыграв на том, что эти санкции, возможно, не будут введены или не будут такими серьезными, как они могли бы быть.

Ранее "Телеграф" писал, что заручившаяся поддержкой среди демократов вице-президент США Камала Харрис официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента.