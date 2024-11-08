Путину придумали новую кличку: отличился Мадуро

Союзник Путина усмотрел в нем "бомбардирское чутье"

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил главу Кремля Владимира Путина с известным футболистом Криштиану Роналду. К слову, КриРо сейчас выступает в Саудовской Аравии.

Соответствующий комментарий Мадуро приводит Р-Спорт. Диктатор усмотрел у Путина "бомбардирское чутье", как у Роналду.

"Там (на саммите БРИКС) было тридцать глав государств нового мира, государств БРИКС, и он принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании. Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики.

Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", — заявил Мадуро.

Отметим, это не впервые, когда Путина сравнивают с выдающимся спортивным деятелем. Недавно назначенный главой Кремля министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал президента России "Кубертеном XXI века". Все из-за проведения в РФ "Игр Будущего", которые Путин открывал лично.