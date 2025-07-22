Брак Эммануэля и Бриджит Макрон трещит по швам? Есть признаки, что они разведутся в течение года

В последнее время усилились скандалы и слухи вокруг брака Макронов, который трещит по швам

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит в последнее время стали фигурантами скандалов и слухов. В сети судачат о возможном раздоре в паре, учитывая публичные проявления отстраненности первой леди. Говорят, что брак Эммануэля и Бриджит Макрон трещит по швам.

"Телеграф" решил выяснить, что указывает на близкий развод президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Бриджит.

Скандал с пощечиной в самолете

В конце мая 2025 года в сети завирусилось видео, на котором Бриджит Макрон якобы дала пощечину Эммануэлю. Ролик был снят на борту самолета во время визита президента Франции и первой леди во Вьетнам.

Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит. Фото: Getty Images

На видео видно, как сотрудник открывает дверь к трапу, а там стоит Макрон и в этот момент Бриджит бьет его по лицу. Когда президент заметил, что его снимают, он быстро скрылся в салоне самолета, а потом вышел вместе с женой, как ни в чем не бывало. Позже президент пытался отшутиться, что так они с женой "играют и шутят".

Еще один инцидент в самолете

Спустя чуть больше месяца — 10 июля 2025 года в сети появилось еще одно видео с французским президентом и его женой. И тоже дело было в самолете, а точнее на выходе из него. Эммануэль Макрон во время государственного визита в Великобританию с женой подавал ей руку на траппе, однако Бриджит отстраненно игнорировала его попытки помочь и не взяла мужа за руку.

Эммануэль и Бриджит Макрон во время визита в Великобританию. Фото: Getty Images

Этот инцидент еще больше подогрел слухи о проблемах в семье Макронов. Однако, как пишет Daily Mail, Бриджит Макрон может вести себя отстраненно из-за недавней потери в семье — умерла ее сестра. Это событие могло вызвать такое поведение первой леди.

Брак Макронов трещит по швах?

Все эти скандалы и слухи утвердили среди пользователей сети мнение о том, что Эммануэль и Бриджит Макрон на грани развода. Отстраненное поведение первой леди и попытки президента все же сгладить отношение жены может говорить о том, что они близки к расставанию. Об этом эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала в комментарии изданию Daily Mail. Она считает, что Бриджет начала даже публично игнорировать мужа, а это свидетельствует о разладе в их паре.

Эммануэль и Бриджит Макрон. Фото: Getty Images

В свою очередь подруга Эмманюэля и Брижит Макрон, Гаэль Чакалофф, в своей книге Tant qu'on est tous les deux ("Пока мы одни") утверждает, что супруги сильно зависят друг от друга. Они обычно часто созваниваются на протяжении дня, всегда в курсе дел друг друга, а Макрон даже советуется с женой по поводу политических дел. И поэтому такое отстраненное поведение Бриджит в последнее время говорит о том, что пара может развестись на протяжении года.

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