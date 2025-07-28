Ее дочь училась с Эммануэлем в одном классе: как выглядят дети Брижит Макрон от первого брака

До брака с президентом Франции первая леди была замужем за банкиром

Брижит Макрон — жена Эммануэля Макрона и первая леди Франции вот уже второй срок президентства мужа. Она старше его практически на 25 лет, а их история любви до сих пор остается самой обсуждаемой во Франции. Однако до брака с Эммануэлем, бывшая учительница была замужем за банкиром, с которым у нее родилось трое детей.

"Телеграф" расскажет, что известно о сыне и двух дочерях Брижит Макрон и как одна из них училась вместе с будущим отчимом.

Эммануэль и Брижит Макрон

Брижит Макрон в молодости работала учительницей и была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером. Они поженились в 1974 году, а развелись в 2006-м. В их браке родились трое детей: сын Себастьян и дочери — Лоранс и Тифэн. Спустя год после развода, в 2007 году, Брижит вышла замуж за Эммануэля Макрона, который в 2017 году стал президентом Франции.

Семья Брижит Макрон

Дети Брижит Макрон — что о них известно

Старший сын — Себастьян Озьер

Себастьян родился в 1975 году, сейчас ему 50 лет и он на три года старше своего отчима Эммануэля Макрона. Известно, что Себастьян работает инженером и избегает публичности. Он женат и с женой Кристель воспитывает дочь Камиль и сына Поля.

Старший сын Брижит Макрон Себастьян Озьер с семьей

Средняя дочь — Лоранс Озьер-Журдан

Дочь Лоранс родилась в 1977 году и она одногодка Эммануэля. Более того, они ходили в один класс в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где сама Брижит преподавала французский язык и литературу.

Известно, что Лоранс получила высшее образование в Университете Марии и Пьера Кюри. Она работает кардиологом и является сосудистым специалистом. в 2017 году дочь Брижит активно поддерживала избирательную кампанию Эммануэля Макрона.

Брижит Макрон и ее дочь Лоранс Озьер-Журдан. Фото: Getty Images

Младшая дочь — Тифэн Озьер

Тифэн — младший ребенок у Брижит Макрон, она родилась в 1984 году и сейчас ей 41 год. Она адвокат и активная общественная деятельница, выступающая против домашнего насилия. В 2020 году Тифэн открыла свою частную школу Autrement, цель которой — предоставлять качественное образование, в том числе детям с особыми потребностями. А в 2024 году дочь первой леди опубликовала первый роман "Присяжные", посвящённый теме домашнего насилия.

Известно Тифэн живет гражданским браком с врачом-гастроэнтерологом Антуаном Шото. Пара воспитывает двоих детей: Элизу и Аурель.

Тифэн Озьер - младшая дочь Брижит Макрон

Ранее "Телеграф" рассказывал, что брак Эммануэля и Бриджит Макрон вероятно трещит по швам. Какие есть признаки, что они разведутся в течение года.