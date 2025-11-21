Прожили вместе более 30 лет: кем был первый муж Брижит Макрон и где он сейчас

В этом браке первая леди родила мужу троих детей

Брижит Макрон — жена Эммануэля Макрона и первая леди Франции, которая получила этот статус уже второй раз подряд. Все знают, что она на 24 года старше мужа, однако не всем известно, что Брижит была замужем и до Эммануэля. Ее первый муж — банкир Андре-Луи Озьер.

"Телеграф" расскажет, что известно про первого мужа Брижит Макрон и где он сейчас.

Андре-Луи Озьер — что о нем известно

Андре-Луи Озьер — французский банкир и первый муж Брижит Макрон. Он родился 28 февраля 1951 в Камеруне. Его свадьба с Брижит состоялась в 1974 году в Ле-Туке. В сети есть одно редкое фото, на котором, как утверждают таблоиды, можно увидеть юную Брижит и ее мужа Андре-Луи Озьера.

Фото с первой свадьбы Брижит Макрон

Известно, что первый муж Брижит Макрон был банкиром. За свою профессиональную деятельность заработал состояние в более, чем три миллиона евро.

В первом браке нынешняя первая леди Франции родила мужу троих детей — сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифэн. Спустя около 30 лет пара развелась. После этого Брижит, которая была учительницей закрутила роман со своим учеником и будущим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После развода Андре-Луи Озьер вел закрытый образ жизни и не общался с журналистами. В 2019 году стало известно, что первый муж Брижит Макрон умер. Ему было 68 лет. О причинах смерти банкира нет публичной информации.

