Брижит Макрон заподозрили в использовании париков: что не так с прической первой леди (фото)
В сети обсуждают тему париков первой леди Франции
Брижит Макрон — жена президента Франции Эммануэля Макрона и, соответственно, первая леди Франции. Ее статус предусматривает всегда выглядеть безупречно. И она с этим отлично справляется. Однако в последнее время не утихают обсуждения, что жена президента носит парики.
"Телеграф" рассказывает, что известно о прическах 72-летней Брижит Макрон и действительно ли она использует парики.
Брижит Макрон и ее волосы
Если посмотреть на детское фото Брижит, которое гуляет в сети, можно заметить, что в раннем возрасте у нее были не слишком густые русые пряди.
На фото из молодости видно, что будущая первая леди осветлила свои волосы, ведь стала практически блондинкой. Конечно же, такие процедуры по осветлению не прошли без ущерба для прически — шевелюра Брижит стала более тонкой и пористой.
Именно поэтому так сложно поверить, что в более зрелом возрасте волосы вдруг возобновились и совершенно не потерпели от возрастных изменений, пишет сайт demkristo.livejournal.com. А ведь на нынешних фото шевелюра мадам Макрон выглядит просто потрясающе.
Вероятно, первая леди использует парики из натуральных волос, благодаря которым ее прическа выглядит густой и ухоженной. А учитывая финансовые возможности жены президента, парики у нее наивысшего качества, что их не отличишь от натуральных волос.
