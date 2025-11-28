Брижит Макрон заподозрили в использовании париков: что не так с прической первой леди (фото)

В сети обсуждают тему париков первой леди Франции

Брижит Макрон — жена президента Франции Эммануэля Макрона и, соответственно, первая леди Франции. Ее статус предусматривает всегда выглядеть безупречно. И она с этим отлично справляется. Однако в последнее время не утихают обсуждения, что жена президента носит парики.

"Телеграф" рассказывает, что известно о прическах 72-летней Брижит Макрон и действительно ли она использует парики.

Фото: Getty Images

Брижит Макрон и ее волосы

Если посмотреть на детское фото Брижит, которое гуляет в сети, можно заметить, что в раннем возрасте у нее были не слишком густые русые пряди.

Брижит Макрон в детстве

На фото из молодости видно, что будущая первая леди осветлила свои волосы, ведь стала практически блондинкой. Конечно же, такие процедуры по осветлению не прошли без ущерба для прически — шевелюра Брижит стала более тонкой и пористой.

Брижит Макрон в молодости

Брижит Макрон в молодости носила короткую стрижку и осветливала волосы

Именно поэтому так сложно поверить, что в более зрелом возрасте волосы вдруг возобновились и совершенно не потерпели от возрастных изменений, пишет сайт demkristo.livejournal.com. А ведь на нынешних фото шевелюра мадам Макрон выглядит просто потрясающе.

В зрелом возрасте у Брижит волосы стали более густыми, чем в молодости. Фото: Getty Images

Вероятно, первая леди использует парики из натуральных волос, благодаря которым ее прическа выглядит густой и ухоженной. А учитывая финансовые возможности жены президента, парики у нее наивысшего качества, что их не отличишь от натуральных волос.

Брижит Макрон вероятно использует парики для публичных выходов. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

