Уже помирились? Эммануэль и Брижит Макрон одним фото развеяли все слухи о разводе

Президента и первую леди сняли на семейном отдыхе на юге Франции

В последнее время в сети много судачили о возможном разводе президентской четы Эммануэля и Брижит Макрон. И причин на это было несколько — публичная отстраненность пары, пощечина от первой леди президенту, которая попала в объективы камер и другие проявления враждебности со стороны Брижит. Однако теперь в сети появились фото, которые доказывают — у Макронов все хорошо.

"Телеграф" расскажет, как Эммануэль и Брижит Макрон несколькими свежими фото развеяли все слухи о разводе.

Эммануэль и Брижит Макрон помирились?

Слухи о том, что брак Эммануэля и Брижит Макрон трещит по швам появились после того, как пара странно вела себя на публике. Так, был момент, когда первая леди якобы дала пощечину президенту, хотя сам Макрон это отрицал, говоря, что это они так играют. Также были моменты, когда Брижит отстранилась от мужа, игнорировала его поданную руку и была замкнутой.

Однако на днях британская газета The Telegraph сообщила, что президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит видели на семейном отдыхе. Пара весело отдыхала вместе на юге Франции в президентской резиденции Форт-де-Брегансон. В сети также опубликовали фото с этого отдыха.

На свежих снимках чету Макронов можно увидеть расслабленными и веселыми, они развлекались на водных плавсредствах и мило проводили время вместе.

Эммануэль Макрон на отдыхе в президентской резиденции на юге Франции

Надо сказать, что много внимания в западной прессе уделили виду Эммануэля Макрона на отдыхе. Он катался на доске для серфинга при этом был в специальном наряде для плаванья. И это очень контрастирует с его привычным деловым образом. Тем временем Брижит развлекалась с внуками на водном мотоцикле.

Эммануэль Макрон с женой Брижит и ее внуками на отыхе в резиденции Форт-де-Брегансон

Похоже, Эммануэль и Брижит Макрон этими фото семейной идиллии развеяли все слухи о проблемах в браке. Поклонники пары только радуются, что президент и первая леди помирились и теперь проводят время вместе.

Эммануэль Макрон продемонстрировал подтяную форму, на что обратили внимание в прессе

