Трампа срочно эвакуировали. В отеле Вашингтона раздались выстрелы, подробности (фото и видео)

Стрелок был вооружен несколькими средствами нападения

В ночь на 26 апреля во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома в зале ресторана на территории отеля Washington Hill в Вашингтоне раздались выстрелы. Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа срочно эвакуировали из здания.

В администрации американского главы сказали, что президент США не пострадал и находится в бещопасности.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш и несколько членов кабинета Трампа, также присутствовавшие на мероприятии, были выведены из ресторана. Об этом пишет CNN.

Позже ситуацию прокомментировал Трамп. Он похвалил сотрудников Секретной службы и правоохранительных органов за "быстрые и смелые" действия.

"Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранители проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрельца задержаны, и я рекомендовал "продолжить шоу", но буду полностью руководствоваться позицией правоохранителей. Они скоро примут решение", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Спустя некоторое время он рассказал некоторые подробности происшествия.

"Правоохранительные органы потребовали, чтобы мы покинули территорию в соответствии с протоколом, что мы и сделаем немедленно. Через 30 минут я проведу пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома. Первая леди, вице-президент и все члены кабинета министров находятся в отличном состоянии. Мы поговорим с вами через полчаса. Я поговорил со всеми представителями, ответственными за мероприятие, и мы перенесем его на более поздний срок в течение 30 дней", — говорится в сообщении.

Во время брифинга после стрельбы он также отметил, что стрелявший был вооружен несколькими средствами нападения. Злоумышленник набросился на контрольно-пропускной пункт, в результате этого пострадал сотрудник Секретной службы. Он получил ранения.

Предварительно, задержанному мужчине 30 лет. После поимки правоохранители отправились в его квартиру в Калифорнии.

Журналист CNN Вольф Блитцер рассказал в эфире, что находился "в нескольких футах от (стрелка), когда тот стрелял".

"Вдруг появился парень с оружием, очень серьезным оружием, и начал стрелять, а я как раз находился в нескольких футах от него в тот момент", — сказал Блицер.

The New York Times пишет, что возле отеля Washington Hilton было много полицейских, но для входа не требовался досмотр. На разных этажах отеля проходили многочисленные вечеринки, а также была уложена красная ковровая дорожка. Однако, чтобы попасть в бальный зал, где проходил ужин, все присутствующие должны были пройти через металлодетекторы и сдать вещи на проверку.

К слову, это тот самый отель, возле которого Джон Хинкли-младший пытался совершить покушение на президента Рональда Рейгана в 1981 году.

Был ли на сей рраз главной целью Дональд трамп — не известно.

