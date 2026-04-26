Трампа терміново евакуювали. У готелі Вашингтона пролунали постріли, подробиці (фото та відео)

Стрілець був озброєний кількома засобами нападу

У ніч проти 26 квітня під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому у залі ресторану на території готелю Washington Hill у Вашингтоні пролунали постріли. Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа терміново евакуювали із будівлі.

В адміністрації американського глави сказали, що президент США не постраждав і перебуває в безпеці.

Віце-президент Джей Ді Венс, виконуючий обов’язки генерального прокурора Тодд Бланш і кілька членів кабінету Трампа, які також були присутні на заході, були виведені з ресторану. Про це пише CNN.

Згодом ситуацію прокоментував Трамп. Він похвалив співробітників Секретної служби та правоохоронних органів за "швидкі та сміливі" дії.

"Досить насичений вечір у Вашингтоні. Секретна служба та правоохоронці проробили фантастичну роботу. Вони діяли швидко і хоробро. Стрільця затримано, і я рекомендував "продовжити шоу", але повністю керуватимуся позицією правоохоронців. Вони скоро ухвалять рішення", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Через деякий час він розповів деякі подробиці події.

"Правоохоронні органи вимагали, щоб ми покинули територію відповідно до протоколу, що ми і зробимо негайно. Через 30 хвилин я проведу прес-конференцію в залі для брифінгів Білого дому. Перша леді, віце-президент і всі члени кабінету міністрів перебувають у відмінному стані. Ми поговоримо з усім. відповідальними за захід, і ми перенесемо його на пізніший термін протягом 30 днів", — йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу після стрілянини він також зазначив, що той, хто стріляв, був озброєний кількома засобами нападу. Зловмисник накинувся на контрольно-пропускний пункт, у результаті постраждав співробітник Секретної служби. Він отримав поранення.

Попередньо затриманому чоловікові 30 років. Після затримання правоохоронці вирушили до його квартири в Каліфорнії.

Журналіст CNN Вольф Блітцер розповів в ефірі, що знаходився "за кілька футів від (стрілка), коли той стріляв".

"Раптом з’явився хлопець зі зброєю, дуже серйозною зброєю, і почав стріляти, а я якраз знаходився за кілька футів від нього на той момент", — сказав Бліцер.

The New York Times пише, що біля готелю Washington Hilton було багато поліцейських, але для входу не був потрібний огляд. На різних поверхах готелю проходили численні вечірки, а також було покладено червону килимову доріжку. Проте, щоб потрапити до бальної зали, де проходила вечеря, усі присутні мали пройти через металодетектори та здати речі на перевірку.

До речі, це той самий готель, біля якого Джон Хінклі-молодший намагався вчинити замах на президента Рональда Рейгана 1981 року.

Washington Hilton.

Чи був цього разу головною метою Дональд трамп — не відомо.

