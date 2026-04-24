Обозвал Трампа "хрупкой снежинкой". Звездный ведущий устроил прожарку своему президенту (видео)

Киммел устроил Трампу личную месть в эфире

Популярный телеведущий Джимми Киммел резко раскритиковал Дональда Трампа за нарушение традиций и провел собственную "альтернативную" церемонию, в ходе которой не стеснялся в выражениях, обсуждая личную жизнь и политику президента.

В эфире шоу "Jimmy Kimmel Live!" в четверг, 23 апреля, комик выразил недовольство тем, что Белый дом отказался от его участия в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов. По мнению Киммела, причина кроется в излишней обидчивости главы государства.

Обычно на ужине появляется кто-нибудь смешной и высмеивает знаменитостей и президента. Но наш президент — хрупкая снежинка с самой тонкой кожей в мире. Это значит, что комика в этом году не будет Джимми Киммел

Киммел решил исправить ситуацию, заявив, что хочет пошутить так, как это было бы, если бы президент "не был дрожащей королевой драмы, которая боится комедии". Для этого он надел смокинг, встал за трибуну и произнес едкую речь, полную личных выпадов.

Я рад, что вы решили остаться, господин президент, и не волнуйтесь, если мы заденем ваше самолюбие, это только сделает ваши руки менее отвратительными Джимми Киммел

Высмеивая поддержку нефтегазовой отрасли и отказ от "зеленой" энергетики, Киммел резюмировал наследие Трампа фразой: "Сдерживание ветра и принятие законов о газах". Досталось и первой леди. Киммел в шутку назвал ее "будущей вдовой" и прокомментировал низкий рейтинг ее документального фильма на Rotten Tomatoes — сайте, названном в честь "яичек ее мужа".

Финальным аккордом стало "знакомство" супругов друг с другом: "Мелания, это Дональд. Дональд, это Мелания. Это было мое подражание Джеффри Эпштейну", — добавил он, намекая на связи Трампа со скандальным сексуальным преступником.

