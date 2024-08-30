Зять "сахарного короля" и игроман-транжира: где работают сыновья Ахметова и как они выглядят (фото)

"Телеграф" рассказывает о самых интересных деталях жизни детей украинского олигарха

Ранее ми писали о жене Рината Ахметова — Лилии, которая подарила украинскому бизнесмену двух сыновей. "Телеграф" рассказывает, что известно о Дамире и Алмире Ахметовых, где они сейчас и как выглядят.

О наследниках олигарха данных в информационном пространстве не очень много. Все же некоторые интересные детали в их биографиях присутствуют.

Дамир Ахметов

Старший сын Рината Ахметова, который родился 9 сентября 1988 года. В 2013 году журнал "Фокус" назвал его одним из самых завидных женихов Украины. В юности увлекался футболом, но пошел по стопам своего богатого отца.

Ринат Ахметов с сыновьями Дамиром и Алмиром

Школьный годы Дамир провел в Швейцарии, позже учился в Британии. С 2011 года входит в наблюдательный совет холдинга ДТЭК, с апреля 2012 года — в набсовет компании Метинвест (международная группа горно-металлургических компаний, которая владеет предприятиями в Украине, Италии, Болгарии, Великобритании и США).

В 2015 году Дамир Ахметов женился на дочери "сахарного короля", сербского аграрного бизнесмена, который занимается производством и торговлей сельскохозяйственной продукции и сахаром, Миодрага Костича — Диане, писал сербский журнал Star.

Диана и ее мать Марьяна Маттеус. Фото: Tracara.com

Также в это время пара занималась ремонтом в своем новом доме в One Hyde Park — самом дорогом здании Лондона. 14 апреля 2017 года стало известно, что у Дамира и его жены родилась дочь. Имя малышки не разглашается.

В 2021 году приобрел вторую виллу за около 1,2 миллиарда гривен, передает Слідство.Інфо со ссылкой на французское издание Le Temps. Первый особняк бизнесмен приобрел в марте того года в пригороде Женевы за более 1,7 миллиарда гривен.

Сын Ахметова владеет недвижимостью в Швейцарии. Фото: regionews.ua

"Наследник бизнес-империи самого богатого украинца Рината Ахметова Дамир благодаря приобретению зарубежной недвижимости и сам стал кандидатом на вхождение в рейтинг самых богатых. Речь идет о двух виллах в пригородах Женевы общей стоимостью более 100 млн франков ($107 млн). Ахметов-младший получил образование в Британии и теперь работает в бизнесе отца", — ранее писал forbes.

Алмир Ахметов

Младший сын Ахметова родился в 1997 году. Учился в Монте-Карло и увлекался компьютерными играми. В июле 2020 года СМИ писали, что в 15-летнем возрасте Алмир Ахметов нанимал по 200 помощников для побед в одной компьютерной игре. Об этом тогда рассказал российский стартапер Алексей Белянкин.

Он упомянул, что Ахметов-младший расходовал на игры от 400 до 700 тысяч долларов ежемесячно. Отмечается, что "золотой рудник" иссяк после того, как Ахметов запретил своему младшему сыну тратить деньги на игры — предприниматель отследил переводы с карты.

Ринат Ахметов и его сын Алмир

В сети можно найти только старые фото Алмира Ахметова. Как сейчас выглядит наследник украинского олигарха и чем занимается — неизвестно.

Напомним, что недавно убежал с Украины скандальный нардеп Артем Дмитрук. "Телеграф" рассказывал, как выглядят его жена и дети.