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Зять "цукрового короля" та ігроман-марнотрат: де працюють сини Ахметова і як вони виглядають (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Дітей Ріната Ахметова звуть Дамір та Алмір
Дітей Ріната Ахметова звуть Дамір та Алмір. Фото Колаж "Телеграф"

"Телеграф" розповідає про найцікавіші деталі життя дітей українського олігарха

Раніше ми писали про дружину Ріната Ахметова — Лілію, яка подарувала українському бізнесменові двох синів. "Телеграф" розповідає, що відомо про Даміра та Алміра Ахметових, де вони зараз і як виглядають.

Про спадкоємців олігарха даних в інформаційному просторі не надто багато. Проте деякі цікаві деталі в їх біографіях присутні.

Дамір Ахметов

Старший син Ріната Ахметова, який народився 9 вересня 1988 року. У 2013 році журнал "Фокус" назвав його одним із найзавидніших наречених України. В юності захоплювався футболом, але пішов стопами свого багатого батька.

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Рінат Ахметов із синами Даміром та Алміром

Шкільні роки Дамір провів у Швейцарії, пізніше навчався у Британії. З 2011 року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК, з квітня 2012 року — до наглядової ради компанії Метінвест (міжнародна група гірничо-металургійних компаній, яка володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США).

дамір ахметов
Фото:ТСН
дамір ахметов
Фото: tabloid.pravda.com.ua

У 2015 році Дамір Ахметов одружився з дочкою "цукрового короля", сербського аграрного бізнесмена, який займається виробництвом і торгівлею сільськогосподарської продукції та цукром, Міодрага Костіча — Діаною, писав сербський журнал Star.

Діана Костіч Мар’яна Маттеус
Діана та її мати Мар’яна Маттеус. Фото: Tracara.com

Також у цей час пара займалася ремонтом у своєму новому будинку в One Hyde Park — найдорожчому будинку Лондона. 14 квітня 2017 року стало відомо, що у Даміра та його дружини народилася донька. Ім’я малюка не розголошується.

У 2021 році придбав другу віллу за близько 1,2 мільярда гривень, передає Слідство.Інфо з посиланням на французьке видання Le Temps. Перший особняк бізнесмен придбав у березні того року у передмісті Женеви за понад 1,7 мільярда гривень.

рінат ахметов дамір ахметов
Син Ахметова має нерухомість у Швейцарії. Фото: regionews.ua

"Спадкоємець бізнес-імперії найбагатшого українця Ріната Ахметова Дамір завдяки придбанню закордонної нерухомості і сам став кандидатом на входження до рейтингу найбагатших. Йдеться про дві вілли в передмісті Женеви загальною вартістю понад 100 млн франків ($107 млн). Ахметов-молодший здобув освіту в Британії і тепер працює у бізнесі батька", — раніше писав forbes.

Алмір Ахметов

Молодший син Ахметова народився 1997 року. Навчався в Монте-Карло та захоплювався комп’ютерними іграми. У липні 2020 року ЗМІ писали, що у 15-річному віці Алмір Ахметов наймав по 200 помічників для перемог в одній комп’ютерній грі. Про це тоді розповів російський стартапер Олексій Бєлянкін.

Він пригадав, що Ахметов-молодший витрачав на ігри від 400 до 700 тисяч доларів щомісяця. Зазначається, що "золотий рудник" вичерпався після того, як Ахметов заборонив своєму молодшому синові витрачати гроші на ігри — підприємець відстежив перекази з карти.

рінат ахметов алмір ахметов
Рінат Ахметов та його син Алмір

У мережі можна знайти лише старі фото Алміра Ахметова. Як зараз виглядає спадкоємець українського олігарха і чим займається – невідомо.

Нагадаємо, що нещодавно втік з України скандальний нардеп Артем Дмитрук. "Телеграф" розповідав, як виглядають його дружина та діти.

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#Діти #Рінат Ахметов