Зять "цукрового короля" та ігроман-марнотрат: де працюють сини Ахметова і як вони виглядають (фото)

"Телеграф" розповідає про найцікавіші деталі життя дітей українського олігарха

Раніше ми писали про дружину Ріната Ахметова — Лілію, яка подарувала українському бізнесменові двох синів. "Телеграф" розповідає, що відомо про Даміра та Алміра Ахметових, де вони зараз і як виглядають.

Про спадкоємців олігарха даних в інформаційному просторі не надто багато. Проте деякі цікаві деталі в їх біографіях присутні.

Дамір Ахметов

Старший син Ріната Ахметова, який народився 9 вересня 1988 року. У 2013 році журнал "Фокус" назвав його одним із найзавидніших наречених України. В юності захоплювався футболом, але пішов стопами свого багатого батька.

Рінат Ахметов із синами Даміром та Алміром

Шкільні роки Дамір провів у Швейцарії, пізніше навчався у Британії. З 2011 року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК, з квітня 2012 року — до наглядової ради компанії Метінвест (міжнародна група гірничо-металургійних компаній, яка володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США).

У 2015 році Дамір Ахметов одружився з дочкою "цукрового короля", сербського аграрного бізнесмена, який займається виробництвом і торгівлею сільськогосподарської продукції та цукром, Міодрага Костіча — Діаною, писав сербський журнал Star.

Діана та її мати Мар’яна Маттеус. Фото: Tracara.com

Також у цей час пара займалася ремонтом у своєму новому будинку в One Hyde Park — найдорожчому будинку Лондона. 14 квітня 2017 року стало відомо, що у Даміра та його дружини народилася донька. Ім’я малюка не розголошується.

У 2021 році придбав другу віллу за близько 1,2 мільярда гривень, передає Слідство.Інфо з посиланням на французьке видання Le Temps. Перший особняк бізнесмен придбав у березні того року у передмісті Женеви за понад 1,7 мільярда гривень.

Син Ахметова має нерухомість у Швейцарії. Фото: regionews.ua

"Спадкоємець бізнес-імперії найбагатшого українця Ріната Ахметова Дамір завдяки придбанню закордонної нерухомості і сам став кандидатом на входження до рейтингу найбагатших. Йдеться про дві вілли в передмісті Женеви загальною вартістю понад 100 млн франків ($107 млн). Ахметов-молодший здобув освіту в Британії і тепер працює у бізнесі батька", — раніше писав forbes.

Алмір Ахметов

Молодший син Ахметова народився 1997 року. Навчався в Монте-Карло та захоплювався комп’ютерними іграми. У липні 2020 року ЗМІ писали, що у 15-річному віці Алмір Ахметов наймав по 200 помічників для перемог в одній комп’ютерній грі. Про це тоді розповів російський стартапер Олексій Бєлянкін.

Він пригадав, що Ахметов-молодший витрачав на ігри від 400 до 700 тисяч доларів щомісяця. Зазначається, що "золотий рудник" вичерпався після того, як Ахметов заборонив своєму молодшому синові витрачати гроші на ігри — підприємець відстежив перекази з карти.

Рінат Ахметов та його син Алмір

У мережі можна знайти лише старі фото Алміра Ахметова. Як зараз виглядає спадкоємець українського олігарха і чим займається – невідомо.

Нагадаємо, що нещодавно втік з України скандальний нардеп Артем Дмитрук. "Телеграф" розповідав, як виглядають його дружина та діти.