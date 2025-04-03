Не только Ахметов и Коломойский. Кто еще добывает железные и марганцевые руды в Украине

Госгеонадра выдали более двух десятков спецразрешений на добычу железных руд

В Украине сосредоточено около 6 процентов мировых запасов железных руд, и она занимает 6 место в мире по их добыче. По запасам марганцевых руд ситуация еще лучше: около 10% мировой добычи, первое место в Европе и второе в мире после ЮАР.

Именно поэтому Украина может стать лакомым куском для президента США Дональда Трампа. Его может заинтересовать наша сырьевая база, находящаяся на подконтрольной правительству территории.

Больше об этом читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "США хотят все, что у нас есть. Разговор с геологом о проблемах возможного соглашения с Трампом".

Добыча полезных ископаемых возможна только при наличии разрешений, выдаваемых Государственной службой геологии и недр. По данным Bihus.info, на добычу железных руд выдано более двух десятков спецразрешений, а соответствующие компании принадлежат известным бизнесменам.

1. Подсанкционный украинский бизнесмен, миллиардер и бывший депутат Константин Жеваго, совладелец металлургической группы Ferrexpo, контролирующей Полтавский, Гривский и Билановский горнообогатительные комбинаты. В марте 2025 года доля Жеваго в Полтавском ГОКе была передана в Агентство по розыску и управлению активами.

2. Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, владеющий инвестгруппой СКМ и энергохолдингом ДТЭК. В общей сложности его компании имеют 14 спецразрешений на добычу железной руды.

3. Горно-металлургическая компания ArcelorMittal, которая имеет три спецразрешения. "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) входит в сталелитейную империю индийского предпринимателя Лакшми Миттала.

4. Компании, связанные с Александром Ярославским, владельцем финансово-промышленной группы DCH. Его бизнесы также имеют два спецразрешения на добычу железной руды.

5. Добычу марганца контролирует группа компаний "Приват" (3 разрешения), за которой стоят бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. ООО "Неотехинвест" Елизаветы Осиповой имеет еще одно разрешение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинский бизнесмен Андрей Бродский объяснил, почему нельзя подписывать соглашение о недрах, которое предлагают США.