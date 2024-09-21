Ахметову — 58. Бурный путь, громкие скандалы и дорогие покупки: все о жизни самого богатого человека Украины

"Телеграф" рассказывает о самых интересных деталях жизни украинского олигарха

В субботу, 21 сентября, один из самых богатых предпринимателей Украины Ринат Ахметов отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 58 лет.

"Телеграф" предлагает своим читателям узнать интересные факты из жизни миллиардера. О некоторых из них известно только ближайшему кругу.

Ринат Ахметов

Украинский миллиардер, банкир, экономист и политик родился 21 сентября 1966 года в Донецке, в семье шахтера. Примечательно, что по национальности Ахметов – волжский татарин.

В 2001 году он окончил экономический факультет Донецкого университета по специальности "Маркетинг" и начал свой путь в украинском бизнесе.

Как утверждает бывший партнер Ахметова Сергей Тарута, в те бурные времена, в самом начале существования бизнес-империи Рината Ахметова, последний на протяжении пяти лет не выходил за периметр собственного имения в Донецке.

Путь в политику

В 2006 году Ахметов пошел в политику. Дважды избирался народным депутатом Украины (V и VI созывов). Являлся членом фракции Партии регионов.

За период своего депутатства, Ахметов стал абсолютным рекордсменом по пропущенным заседаниям парламента — за 4,5 года работы он пропустил 529 из 530 сессионных заседаний, пройдя письменную регистрацию только один раз. С депутатской карточки Ахметова его коллеги по фракции голосовали за практически все предложенные "Партией регионов" законопроекты, в том числе и за резонансный проект Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", усиливающий статус русского языка, как в первом чтении, так и в целом.

В 2012 году Ахметов завершил свою политическую карьеру и не стал баллотироваться на парламентских выборах, сосредоточившись на развитии своей бизнес-империи.

Путь в бизнесе

Первым рабочим местом Ахметова была руководящая должность в созданном им "Донгорбанке" — Донецком городском банке. Уже в 2000 году бизнесмен основал компанию Систем Кэпитал Менеджмент (SCM – System Capital Management), и с 7 апреля 2009 года является единственным акционером компании.

SCM владела контрольными пакетами акций более 500 предприятий, работающих в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, транспортной отраслях, банковском секторе, сельском хозяйстве, в сфере недвижимости и т.д. Компания была одним из самых крупных инвесторов в экономику Украины.

После начала российско-украинской войны в 2014 году Ахметов потерял часть своего бизнеса, ведь активы были расположены на востоке и юге Украины. Ситуация значительно усугубилась после начала полномасштабного вторжения в 2022 году и оккупации РФ частей восточных и южных областей. С начала войны Ахметов потерял две трети своего состояния: это металлургические, энергетические и аграрные мощности. В общей сложности россияне разрушили примерно 70 его предприятий. Среди них и легендарный металлургический гигант "Азовсталь" в Мариуполе, полностью разрушенный во время российской осады города в 2022 году. Активы бизнесмена были украдены Россией на оккупированных территориях.

ФК "Шахтер"

15 октября 1995 года на стадионе в Донецке в результате взрыва во время матча между командами "Шахтер" и "Таврия" погиб предыдущий владелец клуба "Шахтер" Ахать Брагин. 11 октября 1996 г. Ахметов стал президентом клуба, а в 1999 году по его инициативе создана Академия ФК Шахтер для подготовки молодых игроков.

Во главе клуба он изменил подход к управлению и перевел оперативное руководство на менеджеров. Команда пятнадцать раз становилась чемпионом страны, четырнадцать раз выигрывала Кубок Украины, девять раз выигрывала матчи за Суперкубок Украины, а также впервые в истории Украины завоевала Кубок Лиги Европы УЕФА.

В 2009 году в Донецке по инициативе Рината Ахметова был построен и открыт футбольный стадион "Донбасс Арена", способный вместить более 50 000 зрителей. "Донбасс Арена" была признана лучшим стадионом Евро-2012, и она попала в рейтинг 25 лучших стадионов за всю историю Лиги Чемпионов. С августа 2014 года до потери контроля над стадионом в 2017 году "Донбасс Арена" была центром распределения гуманитарной помощи Гуманитарного штаба "Поможем" Фонду Рината Ахметова.

Благотворительная деятельность

В 2005 году Ахметов учредил Благотворительный Фонд "Развитие Украины". Его миссией было "работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем, вводя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом".

Затем было основано еще несколько фондов с подобными миссиями. В 2015 году бизнесмен основал "Фонд Рината Ахметова", который работает и по сей день. В рамках фонда был реализован ряд важных проектов, вроде "Рак не приговор", "Здоровое сердце" или "Мобильная женская консультация".

Самые громкие скандалы и дорогие покупки Ахметова

Рината Ахметова не раз обвиняли в пророссийской позиции. В частности, после поддержки им "диктаторских законов" 16 января 2014 года, которые ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста и преследовали цель криминализировать оппозицию и гражданское общество. Правда, в конце января 2014 Ахметов уже выступал за их отмену.

В то же время он осудил действия оккупировавших Донецк российских и пророссийских террористов, которые создали так называемое "ДНР". Хотя украинские журналисты утверждали, что за донецкими и луганскими вооруженными сепаратистами сначала якобы стояли люди Ахметова и Ефремова (бывший глава фракции "Партия регионов").

В 2015 году Ахметова в течение шести часов допрашивали как свидетеля по делу о финансировании терроризма на Донбассе. Позже бизнесмен подтвердил эту информацию и отметил, что, по его мнению, к нему больше вопросов нет.

В 2017 году НАБУ начало досудебное расследование злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКа путем установления формулы расчета за уголь "Роттердам+". В обвиняемые попали должностные лица компании Ахметова, поскольку формула "Роттердам+" якобы создала условия для роста доходов "ДТЭК". Действие формулы было прекращено в 2019 году после вступления в силу Закона "О рынке электрической энергии".

Ринат Ахметов

В 2020 году Ринат Ахметов купил виллу, которая в 2017 году была признана самой дорогой на планете. Имение расположено вблизи Ниццы и стоило 200 миллионов евро. В последний раз подобную покупку Ахметов совершал в 2011 году – тогда речь шла об элитной квартире в Лондоне за 136 миллионов фунтов стерлингов.

Вилла 1870 года расположена в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра, в 6 километрах от Ниццы. Видео и фото здания демонстрируют обильно украшенный позолотой, картинами и статуэтками интерьер. Площадь виллы составляет более 16 тысяч квадратных метров, здание имеет 14 спален и окружено садом.

Покупка виллы вызвала большой резонанс в украинском обществе и среди общественных деятелей. В "Центре противодействия коррупции" ее назвали "сюром" и напомнили об аварии на территории Днепровского коксохимического завода, принадлежащего Ахметову. Тогда пострадали пять человек, их доставили в больницу с тяжелыми ожогами.

"5 тысяч долларов на лечение человеку, пострадавшему при взрыве на заводе Ахметова, не нашел. А 200 млн евро на виллу на Лазурном берегу — легко", — возмущались активисты.

В 2022 году журналисты New York Times узнали, что немецкая верфь Lürssen в Бремене строит огромную яхту для семьи Ахметова. По данным издания, роскошное судно может войти в 10 крупнейших суперяхт в мире после завершения работ.

Кстати, именно на этой верфи, вероятно, была построена путинская "Шахерезада". При этом яхта для Ахметова на 15 футов длиннее, ее оценили в $700 миллионов.

В 2024 году стало известно, что Ахметов достроил яхту и в то же время выставил на продажу все свои частные самолеты. В настоящее время яхта Ахметова "Luminance" входит в список крупнейших яхт в мире, в последний раз ее зафиксировали у берегов Хорватии, что может свидетельствовать о том, что ею стали пользоваться родные Ахметова.

Реакция на полномасштабное вторжение РФ в Украину

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ринат Ахметов осудил действия России и объявил об уплате SCM налогов заранее на миллиард грн, чтобы помочь экономике Украины.

По данным Ахметова, в течение 2022—2024 года фондом "Стальной фронт" было передано ВСУ 6000 дронов, 700 автомобилей и спецмашин, 189 тыс. единиц защитной амуниции, в частности, 150 тыс. бронежилетов, 959 тыс. продуктовых наборов, 2 596 тыс. литров топлива.

В июне 2023 года Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека. Он попросил привлечь власти страны к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и вывоз из Украины экспортных товаров, в том числе стали, изготовленной его предприятиями. За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о сыновьях Ахметова Дамира и Алмира. Узнали, где они сейчас и как выглядят. Старшему уже 36 лет, а младшему – 27.