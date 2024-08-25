"Дали сбежать": скандальный нардеп Дмитрук выехал из Украины, пишут СМИ

Нардепа до этого обвиняли в пророссийской позиции

Народный депутат Артем Дмитрук мог выехать за границу. Согласно сообщениям, которые появились в СМИ, он пересек границу Украины и Молдовы в субботу, 24 августа.

Такую информацию обнародовали Украинская правда и Главред со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в субботу Дмитрук выехал в Молдову, а затем сразу же через аэропорт "Кишинев" улетел в Италию.

Отмечается, что Дмитрук уехал в Молдову в начале 2023 года, но вернулся 24 января 2024 года. С тех пор он за границу не выезжал.

Источники "Телеграфа" сообщили, что официально Дмитрук границу не пересекал. То есть он либо проник на территорию соседней страны не через пункт пропуска, либо по поддельным документам.

"Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Водэ, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, видимо, выехал из Молдовы", — сообщил источник Главреда в погранслужбе Кишинева.

По этой статье он мог бы получить статус беженца. При этом сам Дмитрук накануне сообщал, что его деятельность уже привлекла внимание украинских спецслужб.

В украинском сегменте сети происшествие уже вызвало резкую реакцию. Например, блогер и активист Сергей Стерненко допустил, что нардепу позволили сбежать.

Как сообщалось ранее, Дмитрук ранее написал заявление в полицию на блогера Владимира Петрова за то что тот призвал другого блогера Сергея Стерненко зарезать его.

Второй эпизод с его участием произошел 18 августа, когда он раскритиковал украинских военных в Курской области, тогда ряд крупных украинских блогеров открыто его обвинили в пророссийской позиции. При этом за него вступился нардеп Евгений Шевченко, которого тоже неоднократно критиковали за пророссийскую позицию и даже открывали дело о госизмене.