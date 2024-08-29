"Скотиняка ти така!" и не только: самые смешные мемы и скандалы в биографии Олега Ляшко (фото, видео)

Политик успел прославиться не только, как нардеп, но и как генератор комичных ситуаций и скандалов

Одиозный и весьма скандальный политик Олег Ляшко запомнился украинцам не только своей деятельностью в должности народного депутата, но и своим эпатажем, перфомансами и драками в Верховной Раде. Сейчас он вроде как служит в рядах ВСУ, но уже и там тоже успел оскандалиться.

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Олег Ляшко в Верховной Раде. Фото: Getty Images

Судимости Олега Ляшко

Мало кто знает, но в начале своей публичной карьеры Олег Ляшко несколько раз имел судимости. Так, в 1994 году начинающий политик обвинялся в хищении государственного имущества, присвоении власти и подделке документов. Как писали в СМИ, на основании фальшивых документов он получил двухкомнатную квартиру и автомобиль Волгу. И получил приговор – шесть лет с конфискацией имущества. Однако уже через год суд смягчил статью на "мошенничество" и Ляшко освободили по амнистии. А в 1998 году с него вообще досрочно сняли судимость.

Уже в июне 2001 года Олег Ляшко снова был осужден — за серию публикаций о бывшем и. о. вице-премьера Василия Дурдинца, которые суд признал клеветой. Однако вскоре Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Ляшко.

Секс-скандал с Олегом Ляшко

Олег Ляшко один из немногих украинских политиков, который умудрился вляпаться в такой громкий и растиражированный секс-скандал. Многие украинцы помнят, как в 2010 году в Интернете появилось видео допроса из прокуратуры 1993 года, на котором молодой Ляшко рассказывает о своих сексуальных отношениях с влиятельным мужчиной-покровителем по имени Боря в обмен на решение личных потребностей. Тогда много судачили о нетрадиционной ориентации политика. И этот скандал тянуся неприятны шлейфом за Олегом Ляшко на протяжении всей его политической карьеры.

Драки в Верховной Раде, Скотиняки, вила и корова

В украинской политике Олег Ляшко запомнился также драками в Верховной Раде, фразой о скотыняках в парламенте и попытками завоевать любовь электората "сельским стилем" и эпатажными выходками.

Ляшко все время позиционировал себя, как политика-радикала, приносил вила под купол Верховной Рады, ездил на велосипеде, заигрывал с коровами и даже ел украинскую землю. Все, чтобы понравиться избирателям и быть приближенным к простым людям и селянам. Однако, чаще всего из его перформансов рождались искрометные мемы и веселые шутки.

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