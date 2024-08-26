Теперь с семьей в Европе? Как выглядят жена и дети сбежавшего за границу экс-нардепа Артема Дмитрука

Жена Артема Дмитрука демонстрирует идеальную семейную жизнь

Артем Дмитрук — украинский пророссийский политик, экснардеп 9-го созыва от "Слуги народа", сбежавший из Украины в Молдову незаконно 24 августа. В прошлом он – атлет и мастер спорта по паверлифтингу. Он не раз фигурировал в громких скандалах.

Несмотря на одиозную деятельность экс-нардепа, в соцсетях он показывает себя как идеальный муж и отец двоих детей. Артем Дмитрук часто выкладывает счастливые фото с семьей, смотря на которые не возникает мыслей о нелегальном пересечении границы, избиении человека, драке в горсовете и защите в суде Паши Мерседеса. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас и как выглядят маленькие дети и жена Артема Дмитрука.

Что известно о жене Артеме Дмитруке

Жену экс-нардепа зовут Анастасия Рудая. В браке они уже больше 5 лет. Девушка также спортсменка, как и ее избранник. Она активно занимается продвижением своего русскоязычного блога, где имеет 128 тыс. подписчиков и показывает идеальную семейную жизнь с мужем и детьми. Супруги воспитывают двоих детей — сына Ивана и дочь Варвару и часто публикуют общие фотографии.

Анастасия Дмитрук в своих постах хвалит мужа и подчеркивает, что желает, чтобы их сын вырос таким же, как отец — "человеком с большой буквы".

Напомним, что в понедельник, 26 августа, Артем Дмитрук заявил о нападении на его семью за границей. Экснардеп отметил, что его жену, двоих детей и мать пытались похитить в Европе. По словам Дмитрука, за его семью следили и было две попытки нападения. Кроме этого, эксполитичный деятель подчеркнул, что ему известны целые преследования и кто совершил нападение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в декларации Артема Дмитрука есть интересная деталь. У защитника УПЦ МП много дорогих автомобилей, однако в декларации о них нет ни слова.