Дойдет даже до заморозков? Как погода удивит Львов на Пасху

Потепление ожидается лишь после 15 апреля

Погода во Львове во время Пасхи, которую православные в этом году отмечают 12 апреля, преподнесёт "сюрпризы". Столбики термометров будут держаться ближе к 0 градусов.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара pogodairadar. Согласно его прогнозу, температура на Пасху во Львове будет находиться в пределах 0-9 градусов. Возможны дожди и пасмурная погода.

Погода во Львове

Схожий прогноз дает и сайт "Укргидрометцентра". Его специалисты также считают, что 12 апреля в областном центре ожидается прохладная погода. Температура воздуха ночью -1+1, а днем +6+8 градусов. Возможны дожди.

Погода во Львове

Похолодание в апреле

Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что в ближайшие десять дней погода в Украине будет неустойчивой, с небольшим потеплением после 15 апреля. При этом ожидаются осадки.

На карте для наглядности представлен прогноз в Восточной Европе на период с 13 по 20 апреля 2026 года. Красным цветом представлены территории с более тёплой погодой относительно климатической нормы.

