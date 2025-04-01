Ахметов во время войны стал богаче, чем до неё. Сравнили новые рейтинги Forbes и Bloomberg

Состояние Ахметова возросло, в частности, благодаря росту выручки предприятий холдингов "Метинвест" и ДТЭК

Ринат Ахметов, за год серьезно разбогател. Хотя оценки разных именитых аналитиков несколько отличаются — рост состояния самого богатого украинца отмечают все.

Об этом свидетельствуют новые рейтинги от Forbes и Bloomberg. К слову, о состоянии Ахметова и скандалах его компании ДТЭК "Телеграф" детально рассказывал в материале "ДТЭК наделал шума заявлением о прибыли: что нужно знать о холдинге Ахметова".

Как мы указывали, согласно Bloomberg Billionaires Index, Ахметов за год разбогател на 103 миллиона долларов. И теперь его состояние составляет 6,32 миллиарда долларов. Это позволило ему стать богатейшим украинцем и занять 500-е место в соответствующем рейтинге самых богатых людей мира.

При этом оценка от Forbes оказалась еще смелее. Состояние владельца ДТЭК и "Метинвеста", по версии аналитиков этого издания, выросло еще существеннее — аж до $7,9 миллиардов.

Однако в прошлом году в Forbes насчитали у Ахметова всего $4 млрд. По этой версии состояние миллиардера выросло почти в 2 раза. Такие показатели позволили занять ему 390 место в глобальном рейтинге журнала Forbes.

Как менялось состояние Ахметова за последние 5 лет. Оценка Forbes:

2020 — 2,4 млрд

2021 — 7,6 млрд

2022 — 4,2 млрд

2023 — 5,7 млрд

2024 — 4 млрд

2025 — 7,9 млрд (самый большой показатель за последние 5 лет).

Таким образом, можно резюмировать, что за время полномасштабной войны Ринат Ахметов, несмотря на все, смог стать еще богаче, чем до неё.

Оценки Bloomberg и Forbes несколько отличаются (6,3 млрд и 7,9 млрд). Однако обе команды аналитиков отмечают рост. Если усреднить оба результата, то выходит, что по состоянию на 2025 год Ринат Ахметов владеет состояние примерно в 7 млрд долларов.

С чем связан рост состояние Ахметова

По мнению Forbes, состояние Ахметова возросло, в частности, благодаря росту выручки предприятий холдингов "Метинвест" и ДТЭК, что повлияло на их рыночную стоимость.

"Среди других факторов – значительный рост оценки стоимости банка ПУМБ на фоне стабильной работы банковской системы; дооценка денежных сбережений, полученных в качестве дивидендов от подконтрольных бизнесов; спуск на воду 139-метровой яхты Luminance, стоимость которой оценивается в $500 млн. Она, вероятно, принадлежит Ахметову", — говорят в журнале.

Отметим: как выглядит суперъяхта Ахметова можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Кто еще есть в рейтингах Forbes и Bloomberg.

Bloomberg имеет всего 500 позиций и Ахметов в нем занимает последнее место. А вот рейтинг Forbes идет на тысячи мест, и, соответственно там нашлось место и для других наших соотечественников:

Виктор Пинчук занял в глобальном рейтинге миллиардеров 1141 место (разбогател на $1,2 млрд – до $3,2 млрд)

занял в глобальном рейтинге миллиардеров 1141 место (разбогател на $1,2 млрд – до $3,2 млрд) Петр Порошенко — 1947-е место. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

— 1947-е место. Его состояние оценивается в $1,8 млрд. Андрей Веревский с состоянием $1,4 млрд занял 2356-е место.

с состоянием $1,4 млрд занял 2356-е место. 2623-е место с состоянием $1,2 млрд делят сразу трое украинцев – Вадим Новинский, Константин Жеваго и Влад Яценко

Напомним, ранее мы писали о том, что семья главы НБУ Пышного инвестирует огромные деньги в долларовые гособлигации и имеет солидный заработок.