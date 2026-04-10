Орбан так просто не уйдет. Что ждет Венгрию в случае его поражения

Многое зависит от убедительности результатов

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может не согласиться со своим поражением на выборах. Как он будет действовать, зависит от ситуации, но скорее всего следует ожидать обжалования результатов.

Об этом "Телеграфу" рассказала Жужанна Вег — эксперт Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов.

По ее словам, сейчас сложно прогнозировать, насколько легко Орбан воспримет результаты выборов и свое возможное поражение. Ведь многое будет зависеть напрямую от разрыва между кандидатами. То есть, если результаты будут достаточно убедительными, у него будет очень ограниченное пространство для того, чтобы не передать власть.

"Я ожидаю, что возможные обжалования — по крайней мере, на уровне отдельных округов, где результаты будут близкими, и даже несколько мандатов могут иметь решающее значение. Поэтому этого не стоит недооценивать. Вопрос в том, можно ли будет урегулировать эти спорные моменты в рамках правовых процедур", — говорит Вег.

Она добавляет, что не следует исключать возможность пересчета голосов и даже повторного голосования в отдельных округах в случае выявления нарушений. Если это произойдет, окончательные результаты выборов в Венгрии мир увидит не сразу.

"Я считаю этот вариант более вероятным, чем полное обжалование или аннулирование результатов выборов, или, скажем, конституционный переворот из-за отказа Орбана передать власть", — говорит эксперт.

Вег объясняет, что такой шаг имел бы очень высокую цену — политическую, финансовую и экономическую. Ведь рейтинги Венгрии на рынках упали бы, иностранные инвестиции резко бы сократились. И даже если в итоге Орбан остался бы у власти, ему пришлось бы столкнуться с этими последствиями.

"Кроме того, в случае отказа передать власть возникло бы социальное напряжение. Это не та ситуация, которую общество легко проглотит. Такой сценарий не стоит полностью исключать — всегда хорошо продумывать реакцию даже на крайние варианты, — но я не думаю, что это вероятное развитие событий", — резюмирует эксперт.

