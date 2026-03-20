Трамп может оставить Ближний Восток в шаге от катастрофы: эксперт назвал худший сценарий

Возникает все больше вопросов, касающихся американских гарантий безопасности

США могут фактически устраниться от формирования нового порядка безопасности на Ближнем Востоке, оставив Иран ослабленным, но не побежденным и готовым к реваншу. В таком случае регион рискует надолго погрузиться в состояние нестабильности и постоянной угрозы атак.

Наихудшим сценарием развития событий с "Телеграфом" поделился исполнительный руководитель Фонда исследований стран Персидского залива в Брюсселе доктор Кристиан Кох.

"Во всяком случае, рано или поздно кризис начнет спадать. И тогда возникнет вопрос: что дальше? Именно здесь Европа может сыграть ключевую роль, предложив дипломатические решения и рычаги влияния", – говорит эксперт.

Он предполагает, что американцы не собираются наводить порядок на Ближнем Востоке и участвовать в обсуждениях относительно того, как мог бы выглядеть региональный порядок безопасности.

"Страны Персидского залива будут стремиться к другому подходу к региону — они не хотят попасть под влияние Израиля или под господство США", – считает Кох.

Он также констатирует, что возникает все больше вопросов, касающихся американских гарантий безопасности: не делают ли американские военные базы в регионе эти страны мишенями?

До последнего момента государства Персидского залива выступали против ударов, отмечает эксперт. Но теперь, когда атаки произошли и Иран расширяет свои удары по энергетической и даже гражданской инфраструктуре, растет понимание, что угрозу со стороны Ирана нужно устранить.

Кошмарный сценарий — если через несколько дней Трамп выйдет на трибуну и объявит, что "миссия выполнена", оставив регион с тем же режимом в Иране, но разъяренным и готовым к мести.

"Невозможно жить в условиях постоянной угрозы внезапных атак", – говорит Кох.

