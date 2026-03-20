Защищало от сглаза и не только. Что украинки дарили на свадьбу женихам в древности

Это было символом верности и заботы

В Украине немало интересных и этнических традиций к свадьбе. Так, например, невеста должна была дарить жениху рубашку, но не обычную.

"Телеграф" расскажет, почему дарили на свадьбу именно рубашку. Заметим, некоторые пары до сих пор придерживаются этой традиции, ведь видят в ней глубокий символизм.

На свадьбу в Украине невеста дарила жениху вышитую рубашку. Она была символом любви, верности и создания семьи. При этом девушка сама выбирала цвета, узоры для рубашки.

Узоры на вышиванках

Часто девушки начинали вышивать вышиванки даже, когда к ним еще не приходили свататься. Ведь старались, чтобы рубашка была аккуратная, красивая. Кроме того, по работе девушки определяли ее мастерство.

Именно из-за того, что этот давний украинский обычай служит оберегом, его не забыли до сих пор. Ведь считается, что вышитая рубашка защищает мужа от сглаза, символизирует заботу жены, ее готовность заботиться о муже и переход под его опеку.

Что вышивали на рубашках женихам:

Геометрические узоры — ромбы, квадраты, кресты были наиболее распространены . Они символизировали засеянное поле, благополучие и мужское плодородие;

— ромбы, квадраты, кресты были наиболее распространены Они символизировали засеянное поле, благополучие и мужское плодородие; Дубовые листья – символ мужской энергии, силы, развития и защиты;

– символ мужской энергии, силы, развития и защиты; Виноград – символизирует радость создания семьи, жизненную ниву;

– символизирует радость создания семьи, жизненную ниву; Хмель — развитие, буйство жизни и молодежный азарт;

— развитие, буйство жизни и молодежный азарт; Косой крест – защита от сглаза и оберег.

