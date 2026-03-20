За СЗЧ дают больше, чем за убийство. Нардепка признала проблемы с законом

Минобороны уже работает над новой концепцией

В Украине наказание за самовольное оставление воинской части (СОЧ, на украинском СЗЧ) жестче, чем за терроризм или убийство. Ведь ответственность предусматривает от 8 до 10 лет тюрьмы.

Об этом рассказала депутат Соломия Бобровская в интервью "Телеграфу".

Народная избранница подтвердила ошибку Верховной Рады, которая поддержала закон об усилении меры наказания за СЗЧ. Оказалось, что теперь уголовная ответственность за самовольное оставление части почти равна, а иногда даже превышает, статьи за убийство или терроризм.

"Мы подняли срок наказания с 8 до 10 лет. Мы фактически посадили их на больший срок, чем убийц или террористов", — говорит Бобровская.

Депутат настаивает на дифференцированном подходе в зависимости от обстоятельств и срока службы. Минобороны прорабатывает данные по СЗЧ для новой концепции наказаний.

Что предусматривает закон

По ч. 5 ст. 407 УКУ СЗЧ во время военного положения наказывается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Дезертирство – до 12 лет тюрьмы. Но при первом СЗЧ возможен возврат на службу без заключения на добровольной основе.

За умышленное убийство (ст. 115 УК Украины) предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы, с отягчающими обстоятельствами – до 15 лет или пожизненное заключение. Однако убийство по неосторожности – от 3 до 5 лет, а при превышении самообороны – от 2 до 5 лет.

За террористический акт – от 5 до 10 лет лишения свободы (по статье 258 УК Украины). Если теракт привел к гибели людей или другим тяжелым последствиям, срок увеличивается до 10–15 лет или пожизненного заключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине могут вывести из "тени" 2 млн уклонистов.