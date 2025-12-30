Украинцы лакомились макаронсами и марципанами более 100 лет назад: рецепты, о которых СССР заставил забыть (фото)

Украинская кухня была значительно изысканнее, чем принято считать

Украинская кухня часто преподносится как крестьянская, но это не так — еще более 100 лет назад популярность имел современный десерт macarons. Правда, несколько видоизмененный – в виде торта.

"Торт макараниковый" почти во всех старых кулинарных книгах, рассказывает основательница проекта "Авторская кухня украинская" Оксана Хмара в интервью "Телеграфу". Более того, от современного он отличался в лучшую сторону.

Готовили его, как и сейчас, из белков, сахара и молотого миндаля. "А вот красили — по другому: шоколадный — с шоколадом; лимонный — с лимоном (лимоном), розовый — "немного алькермеса и розового масла". Кстати, легендарный тосканский ликер Alchermes, которым украшали гвоздики и macarons и сегодня можно купить", — рассказывает Оксана.

Розовые macarons

Фрагмент книги "Отписки из матерных переписей" (издание 2021 г. по частной книге переписей 1907 г.)

Миндаль в украинской кухне использовался очень часто. В книге Генуси (Евгении) Долошицкой "Отписки из мамцевых переписей" встречаются миндальные, марципановые изделия, а в разделе торты немало рецептов, где вместо пшеничной муки использовали миндальную. Заметим — это переписи из кулинарной записной книжки из семьи священнической семьи, которая жила на Жовковщине, а впоследствии — в Городенке.

В Киеве пошли дальше – готовили даже постные марципаны. Рецепт происходит не менее XVIII века и зафиксирован в "Книге рецептов" Ивана Кулябки из знатного старшинского рода, занимавшего почетное место среди "новой шляхты". В рецепте яичный белок заменяли соком астрагала, а для аромата использовали розовую воду. Этот рецепт был популярен среди киевских митрополитов. Исследователи отмечают, что марципаны и другие сладости с миндалем распространились под влиянием ориентальной кухни еще в XVII веке.

Марципаны

В постных блюдах часто использовали миндаль и миндальное молоко. В частности, с ним готовили на выпечку на Сочельник и сладкие юшки, как вот миндальную зупу. Эти десерты, как и многие другие блюда, были забыты во времена СССР.

