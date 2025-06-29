Проводили дни в очередях и на кухне: как жили женщины в СССР (фото)

Современные женщины, не работающие вне дома, живут совсем другой жизнью по сравнению с советскими временами

Жизнь в СССР была тяжелой и невыносимой, особенно для женщин, не работавших в те времена. Они были вынуждены вставать рано и многие задачи выполнять дома.

"Телеграф" опираясь на данные искусственного интеллекта расскажет, каков был день женщины, сидевшей дома, и сильно ли он отличается от настоящего.

В 1987 году Украина была частью Советского Союза, но уже начинались процессы перестройки, гласности, экономического кризиса и национального подъема. Несмотря на это, будни женщины упорядочены и типичны.

Подъем

Просыпались женщины в 7:30 от звуков радио: ведущий на "Маяке" спокойным голосом читает новости — очередное совещание в Политбюро, урожайность зерновых, мировые события. Готовили завтрак: манную кашу или бутерброды с маслом и колбасой для семьи.

Завтрак с семьей

Мужчина в 8:30 собирается на работу, дети – в школу или садик. Женщина собирает детей и мужчину, упаковывает ему в авоську обед: термос с борщом, кусок хлеба, яблоко, иногда конфеты "Коровка".

Уборка

Слушая магнитофон или пластинку Аллы Пугачевой, женщина начинает уборку в квартире в 9:00. Она чистит ковры, моет полы, стирает руками — автоматическая стиральная машина еще редкость.

Поход в магазин

В 11 часов женщина собирается в магазин: берет котомку, стоит в очереди за молоком или колбасой. Если есть что-то дефицитное — берет сколько дадут. В гастрономе часто пусто: кефир, хлеб, сгущенка, гречка уже хорошо. В лучшем случае — бананы или курица "буш".

Обед

На обед женщина варит гороховый суп, на второй должна быть гречка с котлетами или тушеный картофель. Пока варится — читает газету "Правда" или журнал "Работница", а также ищет новые рецепты или выкройки.

Время для себя

Иногда для себя женщины в те времена называли штопание одежды, вышивание крестиком. Редкостью было посмотреть телевизор: "Время" или какую-нибудь чехословацкую мелодраму. А роскошь — это посидеть потревожить во дворе с соседями.

Женщины в СССР

Дети возвращаются и семейные дела

Женщина помогает детям с уроками, заплетает дочери волосы, с сыном читает книги. Они слушают пластинки — "Машина времени", "Наутилус". Иногда смотрят мультики или вечернее приложение.

Ужин, телевизор

Муж возвращается с работы в 19 часов, вся семья начинает ужинать. Вечером все вместе перед телевизором смотрят "Клуб веселых и сообразительных", концерт или фильм о войне.

Семья за столом

Сон

Ложились спать в 23:00. В спальне – тяжелые портьеры, настольная лампа, кровать с пружинным матрасом и ковер на стене. Завтра снова все по кругу.

Такой день был простым, но наполненным привычным бытом, заботами, очередями и маленькими радостями. И хотя жизнь была ограничена системой, женщины умели находить тепло и силу в простом.

Жизнь женщин сейчас

Современные женщины, не работающие вне дома, живут совсем другой жизнью по сравнению с советскими временами. Их день может начинаться позже — в 8-9 утра с чашкой кофе и просмотра новостей в смартфоне или социальных сетях. Вместо очередей в магазинах они делают онлайн заказ продуктов, а уборка значительно упрощена благодаря современной технике: посудомоечным машинам, работам-пылесосам, мультиваркам. Досуг стал разнообразнее — от фитнеса и йоги до онлайн-курсов, блогинга или собственного бизнеса в интернете.

Однако многие вызовы остались: потребность балансировать домашние дела, уход за детьми и личные интересы, хотя теперь есть больше возможностей для самореализации и выбора. Современные женщины имеют доступ к огромному количеству информации, могут поддерживать социальные связи через мессенджеры и видеозвонки, учиться новому онлайну и даже зарабатывать, не выходя из дома. Главное отличие — это свобода выбора: что делать, как организовать свой день, чем заниматься, тогда как в советское время жизнь была более регламентированной и ограниченной системой.

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