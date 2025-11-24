Советские тарелки со зверятами сейчас стоят больших денег: что в них особенного (фото, видео)

Тарелки со сказочными героями продают на аукционах. Какова их реальная стоимость и что влияет на цену

В Украине часть советского фарфора можно продать за немалые деньги. Правда, большое значение имеет завод-производитель и способ нанесения рисунка. Дороже всего стоят тарелки и чашки расписанные вручную.

В сети выложили видео, где поделились интересными находками из серванта, в частности, тарелками с детскими рисунками — сюжетами из сказок, например, лисичка с колобком. Согласно клейму на обороте — это производство Синельниковского фарфорового завода, ранее работавшего в Днепропетровской области.

Именно такую посуду нельзя назвать очень ценной: стартовая цена за тарелку на интернет-аукционах и сайте olx начинается с 130 грн, полностью сервиз на одну персону можно купить за 650 грн. Цена не намного больше чем у обычных тарелок.

Набор детской посуды "Колобок"

Рисунок на этих тарелках — не ручная роспись, а изготовленная способом деколирования, когда изображение переносят напечатав на специальной бумаге, а затем запекают при большой температуре. Посуду с таким изображением можно даже мыть в посудомоечной машине. Посуда с ручной росписью стоила бы дороже.

Что касается сюжета — он знаком с детства. В комментариях украинцы делятся, что их родители использовали эту посуду для того, чтобы хитростью заставить детей есть. "Мне говорили, что пока те рисунки не будут видны, из-за стола не встану", "Мне то же говорили, всегда черпал до колобка", — пишут комментаторы.

Синельниковский фарфоровый завод начал работу в 60-х годах прошлого века. Изготавливали здесь не только обычную посуду для столовых, но и более качественную, с деколью и расписанную вручную. С началом независимости Украины предприятие пережило не лучшие времена — с 1996 года было признано банкротом, однако его изделия до сих пор продаются на рынках и интернет-аукционах.

Ласточка была фирменным клеймом Синельниковского фарфорового завода

Ранее "Телеграф" рассказывал о фарфоровом заводе в Тернополе, изделия которого были даже в президентских коллекциях. Одно из самых известных изделий – красный сервиз с белыми пятнышками.