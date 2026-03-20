"А самокат?" Учения на новом танке Ким Чен Ына и дочери стали мемами (фото)

Заявлено, что боевая машина может сбивать дроны и ракеты

Учения на новом боевом танке в КНДР вызвали шквал мемов. Ведь руководил ими северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе со своей 13-летней дочерью Чжу Э.

Как отмечает Bloomberg, танк якобы может блокировать ракетные и беспилотные атаки со "стопроцентной эффективностью". "Телеграф" уже создал несколько тематических мемов.

Основной темой для шуток можно считать то, что дочери Ким Чен Ына всего 13 лет. Девочки в этом возрасте у родителей просят новые самокаты или телефон, а не прогулку по полигону в танке. К слову, фото, где лидер КНДР лежит на кузове машины, а Чжу Е сидит внутри, выглядит довольно забавно.

Мемы про Ким Чен Ына с дочерью и новый танк

Также можно только предположить, как на самом деле мать 13-летней девочки относится к таким "развлечениям" с отцом. Хотя учитывая то, что Ким Чен Ын в начале 2026 года предоставил дочери должность в Ракетном управлении КНДР, она может уже и обучение по запуску ядерки проходить.

Что предшествовало

О новом танке Северной Кореи известно не так много, все его технические характеристики — заявленные администрацией данные. Фактически "стопроцентная эффективность" против БПЛА и ракет может оказаться неправдой. Однако в КНДР уже во всю хвалятся новой разработкой.

Ким Чен Ын и его дочь на танке. Фото: KCNA via REUTERS

Ким Чен Ын заявил, что новую машину разрабатывали 7 лет. Она станет основным боевым танком страны и поможет модернизировать операции северокорейских сил.

Заметим, что хотя официально название "супер-танка" не называли, по всей вероятности, речь идет о Cheonma-2/Cheonma-3. Ведь в конце 2025 года именно эту машину называли той, что может противодействовать воздушным целям. Здесь следует понимать, что этот танк – это не ПВО, это перехватчик для собственной защиты.

Танк Cheonma-2. Фото: Википедия

Его принцип может состоять в:

обнаружении угрозы радаром — ракеты или дрона;

автоматическом прицел и выстреле в цель перехватчиком;

уничтожение цели в воздухе до попадания в танк.

