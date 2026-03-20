Открыть карту "Национальный кешбэк" можно за пару минут: полная пошаговая инструкция (видео)

Денис Подставной
Новость обновлена 20 марта 2026, 14:57
Зарабатывать бонусы можно на товарах украинского производства

С 20 марта 2026 года в Украине была расширена программа "Национальный кешбэк" и теперь процент с покупок можно возвращать за топливо. К счастью, для тех, кто еще не участвовал в программе, открыть карту для выплат можно всего в несколько кликов.

"Телеграф" рассказывает о том, как открыть карту "Национальный кешбэк".

  • Для этого зайдите в приложение "Дія" и выберите "Национальный кэшбек".
  • Нажмите кнопку "Открыть карту для выплат".
  • "Дія" предложит перечень банков для открытия карты. Если карта уже есть, ее можно подвязать к "Дії".

Пример открытия карты с нуля в одном из популярных банков Украины ("ПриватБанк"):

  • Обновите или установите "Приват24"
  • Откройте карту "Национальный кешбэк" Mastercard от "ПриватБанка"
  • Перейдите в приложение "Дія"
  • Выберите для получения начисленного кешбэка карту "ПриватБанка".
  • Совершайте покупки с других карт ПриватБанка (Карточка для выплат, карта "Универсальная" и т.п.) у продавцов украинских товаров и лекарств (кроме подакцизных), которые производители внесли в специальный перечень и накапливайте кешбэк по программе "Национальный кэшбек".

