Открыть карту "Национальный кешбэк" можно за пару минут: полная пошаговая инструкция (видео)
Зарабатывать бонусы можно на товарах украинского производства
С 20 марта 2026 года в Украине была расширена программа "Национальный кешбэк" и теперь процент с покупок можно возвращать за топливо. К счастью, для тех, кто еще не участвовал в программе, открыть карту для выплат можно всего в несколько кликов.
"Телеграф" рассказывает о том, как открыть карту "Национальный кешбэк".
- Для этого зайдите в приложение "Дія" и выберите "Национальный кэшбек".
- Нажмите кнопку "Открыть карту для выплат".
- "Дія" предложит перечень банков для открытия карты. Если карта уже есть, ее можно подвязать к "Дії".
Пример открытия карты с нуля в одном из популярных банков Украины ("ПриватБанк"):
- Обновите или установите "Приват24"
- Откройте карту "Национальный кешбэк" Mastercard от "ПриватБанка"
- Перейдите в приложение "Дія"
- Выберите для получения начисленного кешбэка карту "ПриватБанка".
- Совершайте покупки с других карт ПриватБанка (Карточка для выплат, карта "Универсальная" и т.п.) у продавцов украинских товаров и лекарств (кроме подакцизных), которые производители внесли в специальный перечень и накапливайте кешбэк по программе "Национальный кэшбек".
