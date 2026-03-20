В Украине могут вывести из "тени" 2 млн уклонистов: какие есть идеи

Концепция бронирования должна распространяться в первую очередь на предприятия ВПК и критически важные объекты инфраструктуры

В Украине существует возможность выявления и учета уклонистов. Количество таких граждан может достигать двух миллионов человек.

Об этом народный депутат Соломия Бобровская рассказала "Телеграфу" в интервью: "Мы договорились с ТЦК, что силовой мобилизации не будет, но… – нардеп о том, что может измениться".

По ее словам, вывести людей из "тени" реально, так как почти каждый человек пользуются современными информационными, электронными и финансовыми сервисами. Кроме того, необходим пересмотр истории бронирования граждан.

Бобровская полагает, что новая концепция бронирования должна распространяться в первую очередь на предприятия оборонно-промышленного комплекса и критически важные объекты инфраструктуры, а не на коммерческие структуры вроде торговых центров.

Но "критические" — это не торговые центры, а производственные мощности. Иначе это выглядит как "экономическое бронирование": у меня зарплата, у меня руководитель, у меня столько-то подчиненных — значит, я их забронирую. Это сугубо экономическое бронирование, за которое парламент не голосовал. говорит собеседница.

Стоит добавить, что в январе 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров говорил, что в розыске МО находятся 2 млн граждан.

"Я не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 миллиардов, двумя миллионами находящихся в розыске украинцев и 200 тыс. в СЗЧ. Поэтому нам нужно решить, сделать нашу домашнюю работу по тем проблемам, которые есть сегодня, для того, чтобы можно было двигаться дальше", — заявил Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине плотно взялись за водительские права уклонистов.